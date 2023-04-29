Фернандо Алонсо: «Я был быстр в спринте. Я ехал в темпе «Феррари» и «Мерседеса»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Азербайджана Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо опасается, что DRS на его болиде снова будет плохо работать в воскресенье на Гран-при Азербайджана.

«Астон Мартин» испытывает проблемы с системой DRS в течение всего уик-энда в Баку. В команде пока не смогли полностью устранить неполадки.

«У нас проблемы [с DRS] каждую сессию. Так что я не думаю, что система будет полностью исправна в завтрашней гонке. Но что есть, то есть. Даже с DRS все равно очень сложно обгонять. Поэтому, возможно, завтра это не будет ключевым фактором, даже если система не работает.

Но, думаю, она работает в гоночных условиях. Я два раза нажимал на кнопку, и DRS открывалась, так что надеюсь, все удалось починить. В третий раз я не смотрел в зеркало, поэтому не уверен. Но уверен, что команда анализирует доступные данные, и если что-то понадобится изменить, то у нас еще будет возможность перед завтрашней гонкой.

Уик-энд в целом проходит чуть хуже, чем предыдущие три гонки. Мы немного отстаем. Сегодняшнее утро [когда прошла квалификация к спринту] – лучший тому пример. Восьмое и девятое место – это не очень здорово, так что мы немного беспокоились за гонку.

Но должен сказать, что теперь после спринта я с большим оптимизмом смотрю на гонку и думаю, что завтра у болида будет хорошая скорость. Я был быстр в спринте. Я ехал в темпе «Феррари» и «Мерседеса».

Завтра я уже стартую шестым, а не восьмым, так что у нас все еще есть шанс финишировать в первой пятерке. Будет идеально, если мы сможем финишировать шестыми в субботу, а в воскресенье в топ-5. В такой тяжелый уик-энд для нас это будут отличные новости», – поделился мнением Алонсо.

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3 комментария

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Иван Алейников
Только в темпе Сайнса…
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Alex_nder
По ходу в первых 3х гонках и был максимум Астона… Гонку обновлений болида никто не отменял. Даже Вилки как поехали:)
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Grigori86
Ответ Alex_nder
По ходу в первых 3х гонках и был максимум Астона… Гонку обновлений болида никто не отменял. Даже Вилки как поехали:)
Астон Мартин ещё не обновлялся по сути. Привезли новое заднее крыло у которого дрс не работает. Вроде в Имоле должны представить более существенные обновления. Но в любом случае, АМ будет тяжело бороться с Феррари и Мерседесом на дистанции.
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