Джордж Расселл ответил Ферстаппену: «Я здесь ради борьбы, ради побед и не собираюсь сдерживаться только потому, что он лидирует в чемпионате»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Рассел прокомментировал борьбу с Максом Ферстаппеном в спринте перед Гран-при Азербайджана.

Расселл заявил, что не понимает претензий Ферстаппена и что случившийся контакт, после которого болид «Ред Булл» получил повреждения, был гоночным инцидентом.

«Я находился на внутренней траектории. И мне кажется, что гонщик должен понимать риски, с которыми неизбежно сталкивается, находясь на внешней траектории. Я здесь ради борьбы, ради побед и не собираюсь сдерживаться только потому, что он лидирует в чемпионате.

Я был очень удивлен, что он все равно пытался удержаться на внешней траектории. Это городская трасса, и ему было явно больше терять, чем мне. Ни один из контактов не был преднамеренным, я просто делал все возможное, чтобы вести борьбу как можно чище. И очень удивился, что он так сильно сопротивлялся, пытаясь удержать позицию, ведь я был внутри.

Честно говоря, я удивился тому, что Макс так разозлился. Он все равно закончил гонку третьим. И он достаточно опытный гонщик, чтобы понять, что если ты пытаешься обогнать соперника по внешней траектории, то неизбежно рискуешь тем, что парень на внутренней траектории въедет в тебя. Не думаю, что в этой ситуации хоть что-то бы изменилось, если бы мы поменялись местами», – рассказал Расселл.

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8 комментариев

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iden prime
молодец.а то щенок макс взрывается
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Paninaro
Нормально, Жора. Ибо не фиг.
+16
-2
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Paninaro
Ответ Мадина Уйгурова
такое чувство, что в комплекте к переходу в Мерседес идёт мерзость
В РБ она идёт в квадрате.)
+8
-2
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Мадина Уйгурова
Ответ Daniel Ţurcanu
По конспектам тотошки делает. Не защищаю Макса. Но это мерзкий типок.
такое чувство, что в комплекте к переходу в Мерседес идёт мерзость
+10
-9
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