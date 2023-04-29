Джордж Расселл ответил Ферстаппену: «Я здесь ради борьбы, ради побед и не собираюсь сдерживаться только потому, что он лидирует в чемпионате»

Пилот « » прокомментировал борьбу с в спринте перед .

Расселл заявил, что не понимает претензий Ферстаппена и что случившийся контакт, после которого болид « » получил повреждения, был гоночным инцидентом.

«Я находился на внутренней траектории. И мне кажется, что гонщик должен понимать риски, с которыми неизбежно сталкивается, находясь на внешней траектории. Я здесь ради борьбы, ради побед и не собираюсь сдерживаться только потому, что он лидирует в чемпионате.

Я был очень удивлен, что он все равно пытался удержаться на внешней траектории. Это городская трасса, и ему было явно больше терять, чем мне. Ни один из контактов не был преднамеренным, я просто делал все возможное, чтобы вести борьбу как можно чище. И очень удивился, что он так сильно сопротивлялся, пытаясь удержать позицию, ведь я был внутри.

Честно говоря, я удивился тому, что Макс так разозлился. Он все равно закончил гонку третьим. И он достаточно опытный гонщик, чтобы понять, что если ты пытаешься обогнать соперника по внешней траектории, то неизбежно рискуешь тем, что парень на внутренней траектории въедет в тебя. Не думаю, что в этой ситуации хоть что-то бы изменилось, если бы мы поменялись местами», – рассказал Расселл.

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