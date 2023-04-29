Карлос Сайнс: «Проблемы с машиной, с ощущениями, с тормозами – сегодня ничего нового»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Азербайджана Шарль Леклер Авто

Карлос Сайнс поделился мнением о недостатке скорости в Баку.

Напарник испанца по «Феррари» Шарль Леклер выиграл обе квалификации, в то время как Сайнс стал пятым в субботней сессии.

«Сегодня ничего нового, просто продолжал испытывать проблемы с машиной, со своими ощущениями, с тормозами. Безусловно, в этот уик-энд скорости не хватает, и мне важно минимизировать потери. Очевидно, я не чувствую себя комфортно, трудно собрать круг.

Времени внести изменения в болид и серьезно изучить данные нет. Безусловно, приходится идти на компромиссы: либо что-то не так, либо направление по настройками не работает, а изменить их времени нет», – сказал Карлос.

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация к спринту. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Леклер выиграл четвертую квалификацию в Баку подряд

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13 комментариев

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Hardi
Где коменты и шутки в виде: "Ты сам просто дно" или "человек гравий". Хотя наверно я просто рано пришёл.
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selso99
Эмильен из франшизы Такси лучше машину водил.
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Grigpar
Ответ Hardi
Где коменты и шутки в виде: "Ты сам просто дно" или "человек гравий". Хотя наверно я просто рано пришёл.
Да, ты рановато. Я исправляю ситуацию. Этот днарь весь сезон так плестись будет. Сегодня ничего нового.
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Incendier Deafening
Ахахахахахахпзпзахахпх
+5
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R_RB
У сантандера огромная дырищща в балансе, скоро ему будет не до опеки карлито, самому бы выплыть. Тогда и увидим (снова) всю скоротечность итальянской любви.
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Scorpio
Ответ Hardi
Время покажет
он бы и сегодня был в гравии - но на счастье этого днаря в Баку его нет, заехал в кармашек за винцом, видать
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Jack 13th
Ответ Hardi
Где коменты и шутки в виде: "Ты сам просто дно" или "человек гравий". Хотя наверно я просто рано пришёл.
Сасайнс просто дно и людина-гравий.
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Jack 13th
Ответ Эдуард Элверс
Он уже порядком надоел ныть, ну правда хватит уже. Колеса круглые, резина черная всё ему не так
Он уже переплюнул уголька
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Мадина Уйгурова
Проблемы у тебя с руками, бездарь
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Jack 13th
Плохому танцору яйки мешают.
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