Карлос Сайнс: «Проблемы с машиной, с ощущениями, с тормозами – сегодня ничего нового»

Карлос Сайнс поделился мнением о недостатке скорости в Баку.

Напарник испанца по « » выиграл обе квалификации, в то время как Сайнс стал пятым в субботней сессии.

«Сегодня ничего нового, просто продолжал испытывать проблемы с машиной, со своими ощущениями, с тормозами. Безусловно, в этот уик-энд скорости не хватает, и мне важно минимизировать потери. Очевидно, я не чувствую себя комфортно, трудно собрать круг.

Времени внести изменения в болид и серьезно изучить данные нет. Безусловно, приходится идти на компромиссы: либо что-то не так, либо направление по настройками не работает, а изменить их времени нет», – сказал Карлос.

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