Кевин Магнуссен о неполадках в работе болида: «Хотел проехать быстрый круг, но команда сказала поберечь двигатель»

Пилот « » подвел итоги квалификации к .

Из-за неполадок в работе болида Магнуссен был вынужден досрочно завершить свои выступления и в квалификации занял 18-е место, опередив лишь попавших в аварии Гасли и де Вриса.

«Я не до конца понимаю, что именно случилось, но на моей машине возникла какая-то проблема с работой силовой установки. Скорее всего проблема с электрикой. Это было похоже на какую-то осечку, неисправность, но мы пока точно не знаем.

Я хотел попробовать проехать еще быстрый круг, но команда сказала мне возвращаться в боксы и поберечь двигатель. Но неполадки в работе болида проявлялись уже на том быстром круге, который я все-таки успел закончить, так что я в любом случае потерял много времени.

Так что да, это немного неприятно. С другой стороны, это была квалификация к основной гонке, что еще оставляет мне возможность прорваться вперед», – рассказал Магнуссен.

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