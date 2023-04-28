Ник де Врис об аварии: «Не знаю, что именно случилось. Нужно все изучить»

Пилот « » Ник де Врис подвел итоги квалификации к , выразив разочарование тем, что попал в аварию и выбыл из борьбы в первом сегменте.

«Честно говоря, я не знаю, что именно случилось. Очевидно, что проблемы с машиной у нас были и до начала квалификации, но я бы не стал делать какие-то выводы до того, как посмотрю повтор и все данные. Сегодня мы все изучим и проанализируем. Завтра будет новый день, постараемся извлечь урок из слабо проведенного дня сегодня. Я не хочу ничего подозревать. Просто хочу вернуться в боксы и сам все увидеть.

В этот уик-энд наша машина выглядит очень конкурентоспособной, и я думаю, что если мы честно оценим наши выступления в трех первых Гран-при, то поймем, что в эти выходные мы находимся в другом положении. В связи с этим особенно досадно, что мы не смогли превзойти себя и произошло нечто подобное», – рассказал де .

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