Карлос Сайнс: «Это непросто, но я вижу, что наша машина может быть быстрой»

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации к , а также признал, что впереди его почти наверняка ждет непростой уик-энд.

«День сложился очень непросто – и квалификация, и первая практика. Я с самого начала не чувствовал скорость болида. У меня были серьезные трудности, и в результате к третьему сегменту мы подошли, имея на один комплект «софта» меньше. Я находился в отставании, мне было нужно догонять, день прошел для меня не лучшим образом.

Тут действует правило закрытого парка, так что с настоящего момента будет трудно что-то сильно изменить в машине, прогресс нужно искать в себе. Это непросто, но я также вижу, что наша машина способна быть очень быстрой.

По сравнению с Гран-при Австралии это те же базовые настройки и та же самая машина, но ощущения по какой-то причине совсем разные. К тому же я думаю, что Шарль на трассе в Баку традиционно очень быстр и умеет проезжать здесь очень хорошие круги.

Я постараюсь подготовиться как можно лучше и постараюсь прибавить завтра, но это будет непросто. Таковы компромиссы при проведении спринтов. Если ты сразу чувствуешь себя комфортно – у тебя все хорошо. Если нет – ты оказываешься в роли догоняющего. Посмотрим, что получится», – рассказал Сайнс.

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