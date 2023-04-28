Карлос Сайнс: «Это непросто, но я вижу, что наша машина может быть быстрой»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Азербайджана Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, а также признал, что впереди его почти наверняка ждет непростой уик-энд.

«День сложился очень непросто – и квалификация, и первая практика. Я с самого начала не чувствовал скорость болида. У меня были серьезные трудности, и в результате к третьему сегменту мы подошли, имея на один комплект «софта» меньше. Я находился в отставании, мне было нужно догонять, день прошел для меня не лучшим образом.

Тут действует правило закрытого парка, так что с настоящего момента будет трудно что-то сильно изменить в машине, прогресс нужно искать в себе. Это непросто, но я также вижу, что наша машина способна быть очень быстрой.

По сравнению с Гран-при Австралии это те же базовые настройки и та же самая машина, но ощущения по какой-то причине совсем разные. К тому же я думаю, что Шарль на трассе в Баку традиционно очень быстр и умеет проезжать здесь очень хорошие круги.

Я постараюсь подготовиться как можно лучше и постараюсь прибавить завтра, но это будет непросто. Таковы компромиссы при проведении спринтов. Если ты сразу чувствуешь себя комфортно – у тебя все хорошо. Если нет – ты оказываешься в роли догоняющего. Посмотрим, что получится», – рассказал Сайнс.

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4 комментария

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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Не, машина у вас отстой, просто есть топовый гонщик, который может ехать на грани. А есть просто гонщик, показывающий реальный уровень :)
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Xosrov Namazov
Машина может, а ты нет.
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Листок яблони
Уже быстрая
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Incendier Deafening
В РБ уже бы его давно выперли, как это сделали с Албоном, Гасли и Квятом. Такой медленный доезжала не нужен топ командам. В Мерсах его бы тоже выперли сразу. Пока они доминировали, то Ботя был еще не совсем бесполезен. Как только началась борьба с быками, Перес помогал Максу, а Хэму положиться на Боттаса невозможно было, тот плелся в середине пелетона и заслуженно был кикнут в Альфу. Вот только в Фурах бездействуют и оставляют бездарного писенюхера которому вечно чет мешает добиться результата. Рентачелло из Фур. Сасайнс донный.
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