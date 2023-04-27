Льюис Хэмилтон о новом спринте: «Теперь это просто практика, но в конце которой можно заработать очки»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что обновленный формат гоночного уик-энда не повлияет на подход гонщиков.

По словам Хэмилтона, для гонщиков спринт просто превратится в практику, по итогам которой им могут присудить очки:

«Не думаю, что это как-то значительно изменит ситуацию. То есть понятно, что раньше позиция на финише спринта определяла твою стартовую позицию в гонке. Теперь же это просто практика, но в конце которой можно заработать очки. Не думаю, что гонщики теперь станут атаковать в спринте сильнее, чем раньше.

Тем не менее, с изменением формата этот уик-энд, вероятно, должен получиться самым захватывающим в этом году на данный момент. С нетерпением жду возможности выяснить, что из этого получится».

С мнением Хэмилтона согласился и пилот «Феррари» Карлос Сайнс:

«Не думаю, что теперь подход для нас будет что-то вроде «все или ничего». Хотя это все равно будут важные круги, можно будет заработать важные для чемпионата очки. Но я не думаю, что гонщики сильно изменят свой подход к поведению на старте или к тому, как ведут борьбу. Для нас это по-прежнему будет обычная гонка».

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