Макс Ферстаппен: «Не понимаю, почему в квалификации к спринту шины нужно использовать в таком порядке. Это вызовет хаос»

Пилот « » поделился мнением об обновленном формате гоночного уик-энда со спринтом, в котором пройдет Гран-при Азербайджана.

Ферстаппен отметил, что обновленный формат нравится ему чуть больше, хотя в целом он все равно не поддерживает идею спринтов.

«Обновленный формат мне нравится больше прежнего, хотя я не понимаю, почему в квалификации (к спринту) нужно обязательно использовать шины в порядке «медиум», «медиум», «софт». Думаю, это вызовет хаос. Хотя условия в любом случае будут одинаковыми для всех. В первом и втором сегменте прогревать шины будет сложнее, чем обычно, но ничего не поделаешь.

Будет трудно все сделать идеально, но мы все равно всегда стремимся именно к этому. В целом уик-энды со спринтами обычно проходили для нас хорошо. В этом формате выше риск, потому что перед квалификацией будет всего одна практика. Надеюсь, из-за этого не будет хаоса. К тому же, все и так знают мое отношение к гоночным уик-эндам со спринтом в целом», – рассказал Ферстаппен.

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