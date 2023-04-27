Макс Ферстаппен о спринтах: «Я смотрю на это с точки зрения гонок, а «Ф-1» – с точки зрения бизнеса»

Пилот « » рассказал, почему по-прежнему не поддерживает идею проведения спринтов в рамках гоночного уик-энда «Формулы-1».

Также Ферстаппен прояснил свою позицию относительно недавно сказанных слов о том, что может в скором времени покинуть «Формулу-1», если количество гонок за сезон продолжит увеличиваться.

«Я всегда говорил, что даже если количество спринтов не будет увеличиваться, но при этом календарь чемпионата продолжит расширяться, а гоночный уик-энд будет оставаться столь длинным, в какой-то момент ты задашься вопросом, а стоит ли все это того или нет?

Мне нравятся гонки, нравится побеждать, я знаю сколько зарабатываю…это хорошая жизнь. Но на самом ли деле такая жизнь хороша? Иногда в карьере наступает момент, когда ты понимаешь, что хочешь заняться чем-то другим.

У меня контракт до 2028 года, а дальше будет видно. Я чувствую, что если к тому моменту пойму, что для меня все это уже чересчур – значит, придет время для перемен.

Ты всегда должен смотреть на себя и задавать вопрос – по-прежнему ли ты мотивирован? И в данный момент это определенно так. Но в будущем наверняка наступит момент, когда мне захочется заняться чем-то другим.

Иногда это может звучать странным для людей со стороны…и они говорят, что ты выступаешь в «Ф-1», выигрываешь…вероятно, на их месте я бы говорил то же самое. Но на самом деле все не так круто, как может выглядеть. Да, все это здорово и потрясающе, ты можешь многое делать, но у всего есть предел.

Что касается спринтов, то я смотрю на это с точки зрения гонок, а « », разумеется, с точки зрения бизнеса. И я, конечно, понимаю, что спринтерские заезды для них могут быть захватывающими.

Но смотря на это с точки зрения гонок получается, что обычно первый круг в спринте и правда выходит захватывающим, пара столкновений, контактов, кто-то может повредить машину. Но на протяжении всего заезда вы четко видите, что происходит, кто быстрее. И понимаете, что именно, скорее всего, случится и в воскресной гонке. Мне кажется, что спринт может отвлечь внимание от главной гонки, которая как раз, как мне кажется, и должна быть особенным событием», – рассказал Ферстаппен.

«Ф-1» хочет улучшить гонки: теперь вместо тренировки проведут еще одну квалу. Но для хорошего шоу этого мало