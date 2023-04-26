Технический директор «Астон Мартин» о текущем регламенте «Ф-1»: «Он фактически вынуждает команды проектировать болиды строго определенным образом»

Технический директор « » Дэн Фэллоус высказался о текущем техническом регламенте «Формулы-1».

По словам Фэллоуса, преследуя цель улучшить гоночную составляющую, и руководство чемпионата сделало технический регламент слишком сложным и громоздким.

При этом главной проблемой Фэллоус назвал то, что в стремлении к конкурентоспособности болиды разных команд со временем будут все сильнее и сильнее походить друг на друга, и в «Ф-1» не будет разнообразия технических решений.

«Сейчас мы пришли к регламенту, который без сомнения является самым сложным и запутанным в истории «Формулы-1», если мы говорим о длине регламента, количестве правил и поправок – как в техническом регламенте, так и спортивном. И, безусловно, самым сложным с точки зрения проверки соблюдения этих правил.

Действия из самых лучших побуждений, мы пытались разработать наилучший регламент, чтобы повысить зрелищность и улучшить гонки. Однако в итоге мы получили свод правил, которые практически вынуждают вас проектировать свой болид строго определенным образом.

Причина того, что сейчас болиды многих команд выглядят либо одинаково, либо очень похожи друг на друга, как раз и заключается в том, что технический регламент фактически вынуждает все команды проектировать свои машины определенным образом. Оставляет ли этот регламент достаточно пространства для инноваций? Нет, честно говоря нет», – рассказал Фэллоус.

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