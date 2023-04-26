MotoGP. Гран-при Казахстана в 2023 году не состоится из-за неготовности трассы

Гран-при Казахстана официально исключен из календаря MotoGP на сезон-2023.

Нынешний сезон должен был стать самым продолжительным и насыщенным в истории MotoGP – за чемпионат предполагалось проведение 21 Гран-при.

Так, в предварительную версию календаря на сезон-2023 были включены два новых этапа – в Казахстане и Индии. Гонка в Казахстане, на автодроме «Сокол» вблизи Алматы, должна была состояться 9 июля.

Однако организаторам пришлось отменить гонку 2023 по причине неготовности автодрома принять этап MotoGP. Организаторы надеются, что этап в Казахстане состоится в 2024 году.

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