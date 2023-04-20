Риккардо проведет заезды «Ред Булл» на «Нордшляйфе»

Машина «Формулы-1» впервые за последнее десятилетие проедет по 21-километровой трассе «Нюрбургринг Нордшляйфе».

Третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо проведет демонстрационные заезды на легендарном автодроме. В последний раз круг на «Нордшляйфе» за рулем болида «Ф-1» совершил , пилотировавший « » W02 в 2013 году.

Заезды состоятся 9 сентября.

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