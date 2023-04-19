«В Баку должны сделать неплохой шаг вперед». Пэт Фрай – о подготовленных «Альпин» обновлениях болида
«Альпин» готовит значительный пакет технических обновлений болида к Гран-при Азербайджана.
В этом сезоне «Альпин» пока привозила на гонки лишь небольшие обновления – для этапа в Саудовской Аравии использовали заднее антикрыло для скоростных трасс, а в Австралии добавили обновленную версию обтекателя для системы гало.
Однако, по словам технического директора «Альпин» Пэта Фрая, к гонке в Баку команда, согласно плану, готовит более масштабные обновления:
«Как и в прошлом году, у нас разработан разумный план обновлений болида по ходу сезона. В Баку мы должны сделать неплохой шаг вперед, потом будут еще новинки. Так что да, на четвертой (Баку) и шестой (Имола) гонках сезона у нас запланированы крупные обновления».
Квят заговорил: без «Ламборгини» светил конец карьеры, теперь цель – победа на главном марафоне мира
Комментарии