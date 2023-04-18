«Ауди» протестирует прототип мотора «Ф-1» на сезон-2026 в этом году

Теги Заубер Ауди Формула-1 Альфа Ромео Авто

В «Ауди» поделились планами по подготовке к «Формуле-1».

Немецкий бренд станет мотористом «Ф-1» в 2026 году. Кроме этого, «Ауди» уже частично приобрела команду «Заубер» (до конца сезона-2023 выступает как «Альфа Ромео»).

Разработка двигателей ведется на базе в Нойбурге. Компания уже провела тесты цилиндров в конце 2022-го, а первая проверка на стенде полноценной силовой установки с двигателем внутреннего сгорания, электромотором, батареей и блоком электроники намечена на этот год. Тесты мотора на трассе в модифицированной машине «Ф-1» состоятся в 2025-м.

«Ауди» расширяет базу Нойбурге: сейчас там работают 260 специалистов, а к концу нынешнего года их число превысит 300. В первом квартале 2024-го должна завершится работа над новым зданием, где расположатся около 60 сотрудников.

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