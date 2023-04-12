Босс «Ауди» в «Формуле-1»: «Решение по будущему составу пилотов будет приниматься на основе результатов на трассе»

Исполнительный директор проекта « » в «Формуле-1» Адам Бейкер рассказал, что руководство пока не вело предметных переговоров по будущему составу пилотов команды.

При этом Бейкер признал, что формирование состава пилотов является приоритетной задачей, и что решения будут приниматься на основе уровня выступлений гонщиков, а не их имен или репутации.

«Ауди-Заубер» будет выступать в «Формуле-1» в статусе заводской команды, начиная с 2026 года.

«Учитывая то, что до нашей первой гонки остается три года, пока слишком рано всерьез говорить о будущем составе пилотов. Однако интерес к этой теме очевиден.

Как бы то ни было, любое решение в отношении состава пилотов будет приниматься на основе результатов на трассе, это главный приоритет», – рассказал Бейкер.

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