ФИА ответила на запрос «Феррари» – вопрос о пересмотре штрафа Сайнса на Гран-при Австралии рассмотрят 18 апреля

ФИА назначила дату слушания, на котором будут рассмотрен запрос «Феррари» на пересмотр штрафа .

Согласно сообщению , слушание состоится во вторник, 18 апреля.

В рамках слушания будет определено, действительно ли «Феррари» располагает достаточным количеством новых и значимых доказательств, чтобы рассмотреть запрос на пересмотр штрафа Карлоса Сайнса, который тот получил на .

Если приведенные «Феррари» аргументы и доказательства сочтут недостаточными, ФИА не станет заново открывать дело. В противном случае будет назначено новое заседания, в рамках которого у «Феррари» будет возможность оспорить штраф и в случае выигрыша дела вернуть очки, которые Сайнс мог заработать в Мельбурне.

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