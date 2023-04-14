ФИА ответила на запрос «Феррари» – вопрос о пересмотре штрафа Сайнса на Гран-при Австралии рассмотрят 18 апреля

Теги Гран-при Австралии ФИА Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

ФИА назначила дату слушания, на котором будут рассмотрен запрос «Феррари» на пересмотр штрафа Карлоса Сайнса.

Согласно сообщению ФИА, слушание состоится во вторник, 18 апреля.

В рамках слушания будет определено, действительно ли «Феррари» располагает достаточным количеством новых и значимых доказательств, чтобы рассмотреть запрос на пересмотр штрафа Карлоса Сайнса, который тот получил на Гран-при Австралии.

Если приведенные «Феррари» аргументы и доказательства сочтут недостаточными, ФИА не станет заново открывать дело. В противном случае будет назначено новое заседания, в рамках которого у «Феррари» будет возможность оспорить штраф и в случае выигрыша дела вернуть очки, которые Сайнс мог заработать в Мельбурне.

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1 комментарий

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Incendier Deafening
Клан Сасайнсов прям старается, как жаль, что их влияние только на команду распространяется.
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