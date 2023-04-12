Директор Гран-при Бельгии: «Убеждены, что теперь трасса «Спа-Франкоршам» полностью соответствует всем требованиям «Формулы-1»

повысил шансы на сохранение в календаре «Формулы-1» после 2023 года.

По словам директора автодрома Ванессы Маес, официальная делегация от «Ф-1» провела инспекцию трассы и осталась довольна проведенной модернизацией.

«В сравнении с тем, что было год назад, теперь я настроена значительно более оптимистично. Делегация от «Формулы-1» приезжала к нам в этом месяце и провела тут два дня, чтобы оценить проделанную работу в рамках подготовки к следующей гонке. Мы убеждены, что теперь трасса « » полностью соответствует всем требованиям «Формулы-1». Мы выполним все необходимые условия. Скоро будет новая встреча с представителями «Ф-1», – рассказала Маес.

При этом в прессе появляется информация о том, что для сохранения места в календаре «Ф-1» после 2025 года организаторам Гран-при Бельгии будет нужно увеличить сумму взноса за проведение гонки – примерно до $25 млн. Однако даже в этом случае с 2026 года Спа сможет принимать Гран-при «Формулы-1» через год, в рамках ротации с другим европейским этапом.

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