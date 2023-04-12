Фредерик Вассер о новом формате уик-энда: «Должно получиться динамично. Вероятно, мы единственные, кто показывает тренировки по телевизору»

Руководитель « » прокомментировал единогласную поддержку команд обновления формата гоночного уик-энда.

В этом сезоне на шести Гран-при уик-энд будет проходить по следующему расписанию:

– в пятницу проводится сессия свободных заездов и квалификация к Гран-при

– в субботу проводится квалификация к спринту и спринт-заезд

– в воскресенье проводится главная гонка

Вассер отметил, что замена практик на соревновательные сессии сделают Гран-при интереснее для зрителей:

«В кои то веки все команды оказались на одной стороне. А такое случается нечасто. Так что мы должны пользоваться ситуацией.

Безусловно, новый формат должен получиться более динамичным. Можно, конечно, высказываться о том, почему эти изменения производятся так поздно, но в конечном счете, раз уж мы все без исключения на них согласны, это стоит сделать.

Мне формат нравится. Я не большой поклонник формата с обычной второй практикой (в пятницу). Иногда это довольно скучно. Не для нас конечно, ведь команды получают много данных. Но вот зрителям – если вы не знаете, чем занимаются команды, сколько у кого топлива и так далее, – это и правда может быть скучным. Попытаться сделать уик-энд более динамичным – это хорошее решение».

Вассер также провел сравнения с футболом, отметив, что ничто не транслирует обычные тренировки команд:

«С другой стороны, что смотря футбол вы вряд ли будете смотреть обычную тренировку в среду, когда они просто тренируются на стадионе. Мы, вероятно, единственный вид спорта, который показывает тренировки по телевизору».

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