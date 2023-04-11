Ник де Врис о критике: «Всем не угодишь, но я вижу прогресс»

Ник де Врис отреагировал на критику в свой адрес после первых гонок сезона-2023.

Новичок « » все три Гран-при завершил ниже напарника . Де Врис и пилот « » Логан Сарджент – единственные гонщики, не заработавшие ни одного очка в нынешнем году.

«Доволен ли я? Это неподходящее слово. Но я вижу прогресс за последние два уик-энда. Две квалификации прошли хорошо. Если пилотируешь ближе к хвосту пелотона, как в нашем случае, необходимо, чтобы все сложилось, а это не всегда очевидно.

Все смотрят гонки и имеют свое мнение. Это не запрещено, и я это уважаю. Но всем не угодишь – есть фанаты, есть недоброжелатели. Я считаю, что со временем ситуация наладится, я и команда вместе упорно трудимся над этим.

Гонщики в любой серии на самом деле сражаются за выживание. Можно и так сказать. Причина проста: спрос на кокпиты гораздо больше предложения. Так что да, я чувствую давление, однако ситуация не отличается от других сезонов», – сообщил обладатель титулов в «Формуле-2» и « ».

Логан Сарджент о столкновении с де Врисом: «Нажал на тормоз и оба передних колеса мгновенно заблокировались, я ничего не мог сделать»

Гельмут Марко: «Чтобы претендовать на место в «Ред Булл», де Врису нужны выдающиеся выступления. Перес прибавил»