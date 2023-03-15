Гельмут Марко: «Чтобы претендовать на место в «Ред Булл», де Врису нужны выдающиеся выступления. Перес прибавил»

Советник «Ред Булл» заявил, что Нику де предстоит еще очень многое доказать, если он хочет получить шанс стать напарником .

«Первым делом ему нужно сосредоточиться на том, чтобы как можно дольше выступать в «Формуле-1». И чтобы после этого претендовать на место в « », у него в активе должны быть выдающиеся выступления.

В первой гонке сезона Ник ни в чем не уступал Юке Цуноде на первом и третьем секторе. Но вот на втором секторе он проигрывал слишком много (в квалификации). В гонке он тоже терял слишком много времени, так что ему нужно прибавлять.

В то же время сумел продержаться два сезона в команде с Максом Ферстаппеном и сейчас у него все хорошо. В прошлом году он был третьим в чемпионате и выиграл гонки в Сингапуре и Монако.

Более того, Чеко действительно прибавил, здорово адаптировался к работе с командой и больше не делает все, что захочет. Он больше стал следовать тем же вариантам настроек, что и у Ферстапенна, стал больше трудиться. В особенности хорошо он поработал над устранением своих слабых сторон в квалификации, так что в данный момент у нас вообще нет к Пересу никаких претензий», – рассказал Марко.

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