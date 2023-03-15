Гельмут Марко: «Чтобы претендовать на место в «Ред Булл», де Врису нужны выдающиеся выступления. Перес прибавил»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что Нику де Врису предстоит еще очень многое доказать, если он хочет получить шанс стать напарником Макса Ферстаппена.
«Первым делом ему нужно сосредоточиться на том, чтобы как можно дольше выступать в «Формуле-1». И чтобы после этого претендовать на место в «Ред Булл», у него в активе должны быть выдающиеся выступления.
В первой гонке сезона Ник ни в чем не уступал Юке Цуноде на первом и третьем секторе. Но вот на втором секторе он проигрывал слишком много (в квалификации). В гонке он тоже терял слишком много времени, так что ему нужно прибавлять.
В то же время Серхио Перес сумел продержаться два сезона в команде с Максом Ферстаппеном и сейчас у него все хорошо. В прошлом году он был третьим в чемпионате и выиграл гонки в Сингапуре и Монако.
Более того, Чеко действительно прибавил, здорово адаптировался к работе с командой и больше не делает все, что захочет. Он больше стал следовать тем же вариантам настроек, что и у Ферстапенна, стал больше трудиться. В особенности хорошо он поработал над устранением своих слабых сторон в квалификации, так что в данный момент у нас вообще нет к Пересу никаких претензий», – рассказал Марко.
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