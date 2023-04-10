Фелипе Масса о прогрессе «Астон Мартин»: «Приглашение Фэллоуса стало очень правильным ходом»

Теги Фелипе Масса Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Дэн Фэллоус Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса высказался о прогрессе «Астон Мартин» в нынешнем сезоне.

Команда, которая ранее вела борьбу в середине пелотона, смогла совершить скачок вперед и Фернандо Алонсо уже трижды попал на подиум в текущем чемпионате:

«Еще пару лет у «Астон Мартин» было другое название и они гонялись как «Рейсинг Пойнт». Тогда их машина была очень похожа на «Мерседес». Но потом правила изменили и команды лишились возможности просто копировать других.

Потом они начали переманивать людей из «Ред Булл», в том числе очень талантливого технического директора (Дэна Фэллоуса), который и построил эту машину. Это приглашение стало очень правильным ходом».

Масса высказал предположение о том, почему таким же образом не поступают более именитые команды, вроде «Феррари», «Мерседеса» или «Макларена»:

«Вероятно, из-за чувства собственной гордости они ищут специалистов только в своих рядах, используя внутренние ресурсы. При этом посмотрите на «Ред Булл» – однажды команда решилась переманить к себе Эдриана Ньюи и запустила новый цикл».

«Мерседес» схватился за лидерство с «Ред Булл» – он восстал? Или это остальные команды «Ф-1» теперь в кризисе?

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