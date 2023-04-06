Фернандо Алонсо: «Меня удивили все красные флаги на Гран-при Австралии. Спросим о причине второй остановки»

Фернандо Алонсо сомневался в необходимости красных флагов на Гран-при Австралии

Гонку в Мельбурне трижды прерывали красными флагами – это рекорд «Формулы-1». Сначала заезд остановили после инцидента пилота «Уильямса» , затем из-за столкновения Кевина Магнуссена из « » с барьерами и, наконец, из-за массовой аварии на рестарте.

«Меня удивили все красные флаги, честно говоря, – признался гонщик « », завершивший третьим. – Первый случился из-за «Уильямса» в шестом повороте. Мы проехали через это место за машиной безопасности, и на треке лежало небольшое количество гравия, но ситуация была не слишком плохой».

согласился, что не обладал своей полнотой информации, находясь в кокпите. В то же время испанец сообщил, что гонщики попросят разъяснений:

«Мы не знаем, что происходит на трассе. Может, один из барьеров оказался в ненадлежащем состоянии – полагаю, у ФИА больше информации.

Если вывешивают красные флаги, должна быть причина. Пожалуй, мы спросим в Баку, какова была причина вторых флагов. Я знаю, что на первой прямой находились ошметки покрышки, однако сам болид стоял на внутренней части четвертого поворота, и казалось, что это достаточно безопасно.

Для такого есть сэйфти-кар, так что, может быть, у нас иное мнение. Но, как я сказал, у ФИА все карты на столе, и мы доверяем им в таких ситуациях».

Теперь гонки «Ф-1» останавливают даже из-за гравия на треке, но аварий только больше. Спросили судью, в чем смысл