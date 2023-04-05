Организаторы Гран-при Венгрии планируют масштабное обновление инфраструктуры – работы должны завершиться к 2026 году

Организаторы Гран-при Венгрии готовят план масштабного обновления инфраструктуры на автодроме « ».

Нынешний контракт на проведение Гран-при Венгрии рассчитан до конца 2027 года. При этом уже идут разговоры о продлении соглашения до 2032 года.

В рамках обновлений инфраструктуры планируется построить новый комплекс паддока – в том числе обновив главный вход, построить новую вышку для дирекции гонки и построить главную трибуну на 10000 человек.

Ожидается, что все работы будут закончены к 2026 году. О планах реконструкции автодрома рассказал директор «Хунгароринга» Зольт Гюлай:

«Нынешняя инфраструктура больше не отвечает требованиям «Формулы-1». Нужно переработать все – от размера боксов до ширины паддока и главного здания.

При этом еще год назад мы начали переговоры о продлении контракта. С появлением в календаре американских гонок интерес к «Формуле-1» в мире лишь продолжает расти. Мы обсуждаем продление контракта до 2032 года с дополнительной опцией продления еще на 5 лет. Среди европейских этапов у нас будет самый продолжительный контракт».

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