Фернандо Алонсо о борьбе с Хэмилтоном: «Льюис провел невероятную гонку, вообще не ошибаясь – впрочем, от чемпиона мира ничего другого и не ожидаешь»

Пилот « » Фернандо Алонсо подвел итоги , рассказав о том, что он получил удовольствие от соперничества с :

«Льюис провел невероятную гонку, вообще не ошибаясь – впрочем, от чемпиона мира ничего другого ты и не ожидаешь. Думаю, что за все 58 кругов он лишь раз ошибся на торможении – в 13-м повороте. И хоть я и старался всячески на него давить, Льюис, как кажется, был к этому вообще невосприимчив. Так что да, с учетом всего этого я доволен третьим местом».

При этом разрыв между Алонсо и Хэмилтоном постоянно плавал между 2,5 и 1 секундой:

«Был ли шанс на обгон? Нет. По скорости мы были близки к темпу Льюиса, но как только я пытался сократить отрыв и подобраться, он сразу прибавлял в скорости».

Алонсо не согласился с предположением Хэмилтона, что мог быть заметно быстрее него на том этапе гонки:

«Ну, если преследователь держится от тебя в пределах 2 секунд на протяжении 50 кругов, у тебя может возникнуть такое предположение. Возможно, в чистом воздухе темп мог бы стать лучше на 0,2-0,3 секунды на круге. Но, с другой стороны, ближе я подобраться все равно не мог. Так что я думаю, что темп у нас был равным».

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