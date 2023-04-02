Карлос Сайнс: «Это самый несправедливый штраф в моей жизни. Мне трудно сохранять спокойствие»

Пилот « » остался крайне недоволен штрафом, полученным за контакт с Фернандо Алонсо на рестарте .

После касания между болидами Алонсо развернуло – правда, в итоге данный инцидент никак не сказался на положении Алонсо в классификации.

Сайнса же оштрафовали на 5 секунд – и испанец, учитывая финиш гонки за машиной безопасности, автоматически выпал из очковой зоны. При этом штрафы на время, выданные по ходу гонки, невозможно оспорить по регламенту.

«Думаю, это самый несправедливый штраф из всех, что я видел в своей жизни. Поэтому перед разговором с вами (Сайнс вышел общаться к печатной прессе) я хорошенько выговорился, ругаясь самыми нехорошими словами.

Сейчас я бы предпочел сходить к стюардам, обсудить с ними все, и уже потом вернуться к прессе, чтобы спокойно все обсудить. Потому что сейчас мне трудно сохранять спокойствие. Это просто несправедливо, и я не очень хорошо себя чувствую для интервью», – рассказал Сайнс.

3 аварии, 4 схода, 2 вылета в гравий – в «Ф-1» перезапустили гонку на два финальных круга. И обнулили все смены позиций!