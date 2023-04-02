Карлос Сайнс: «Это самый несправедливый штраф в моей жизни. Мне трудно сохранять спокойствие»

Теги происшествия Гран-при Австралии ФИА Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс остался крайне недоволен штрафом, полученным за контакт с Фернандо Алонсо на рестарте Гран-при Австралии.

После касания между болидами Алонсо развернуло – правда, в итоге данный инцидент никак не сказался на положении Алонсо в классификации.

Сайнса же оштрафовали на 5 секунд – и испанец, учитывая финиш гонки за машиной безопасности, автоматически выпал из очковой зоны. При этом штрафы на время, выданные по ходу гонки, невозможно оспорить по регламенту.

«Думаю, это самый несправедливый штраф из всех, что я видел в своей жизни. Поэтому перед разговором с вами (Сайнс вышел общаться к печатной прессе) я хорошенько выговорился, ругаясь самыми нехорошими словами.

Сейчас я бы предпочел сходить к стюардам, обсудить с ними все, и уже потом вернуться к прессе, чтобы спокойно все обсудить. Потому что сейчас мне трудно сохранять спокойствие. Это просто несправедливо, и я не очень хорошо себя чувствую для интервью», – рассказал Сайнс.

3 аварии, 4 схода, 2 вылета в гравий – в «Ф-1» перезапустили гонку на два финальных круга. И обнулили все смены позиций!

41 комментарий

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Andres Dandaras
Ответ Alexandr Tarakanoff
Безотносительно Шарля, в нынешних реалиях и так титул возможен только на звездолете.
Учитывая форму Феррари этот вылет ничего не меняет . Борьба за 2/3 места не имеет значения
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Andres Dandaras
Ага конечно верный штраф. Тогда должен был быть старт с позиций после инцидентов а не возврат Алонсо как ни в чем не бывало . Стролл старший там походу судей за яйца держит
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Himura
Самый очевидный штраф)
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Alesha_451
Карлето, я бы тебе стоп энд гоу за такую чудаческую фигню выписал бы. И плюс 5 штрафных баллов в лицензию за неуважение к деду-соотечественнику
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Евгений Потапенко
Устроил завал и кричит о несправедливости.
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Endlessrace
Ответ Romeo Yankovich
а если бы Алонсо сошёл??? это было бы справедливо???
Конечно,это было бы несправедливо.
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NoobMaster666
Точно гонит. :))
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Endlessrace
Ответ Danil Radio
Что за бред ты написал никто круги не отматывал, просто не засчитали позиции на этом круге так как он не был закончен на старт финише.
Я хотел сказать,что итоги этого короткого промежутка гонки не засчитали
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Vano32rus
Карлос так позиционировал свою машину в первом повороте, что этим и должно было закончиться. Штраф справедливый. И что он там теперь вякать будет вообще не интересно
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jemz
Было видно,что когда Сайнс шел вровень с Алонсо,то мог держаться правее,места было достаточно.А так раньше и за меньшее давали штраф 5секунд
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Imax161
Ответ Великий Алонсо
Он адекватный вообще? Так пересмотри запись своего инцидента, если все в тумане
строллу почему то штраф не дали, когда он въехал в алонсо в бахрейне, или это другое?)
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Romeo Yankovich
Ответ Endlessrace
Сайнс выбил Алонсо,при этом итоги гонки обнулили до момента аварии,то есть все события старта не считаются легитимными,но Сайнс при этом все равно получает штраф за столкновение,которого по факту не было.Если уж отмотали гонку на один круг,то зачем штрафовать Сайнса,если Алонсо и так на подиуме?
а если бы Алонсо сошёл??? это было бы справедливо???
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Danil Radio
Ответ Endlessrace
Сайнс выбил Алонсо,при этом итоги гонки обнулили до момента аварии,то есть все события старта не считаются легитимными,но Сайнс при этом все равно получает штраф за столкновение,которого по факту не было.Если уж отмотали гонку на один круг,то зачем штрафовать Сайнса,если Алонсо и так на подиуме?
Что за бред ты написал никто круги не отматывал, просто не засчитали позиции на этом круге так как он не был закончен на старт финише.
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Alexandr Tarakanoff
Ответ sfairait
С этим я не спорю, но к скорости на круге нажо еще стабильность, иначе титул возможен только на звездолете
Безотносительно Шарля, в нынешних реалиях и так титул возможен только на звездолете.
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sfairait
Ответ Alexandr Tarakanoff
От части, соглашусь. Ошибок действительно много. Но у Шарля есть природная скорость. Что подтверждается его темпом в квалах.
С этим я не спорю, но к скорости на круге нажо еще стабильность, иначе титул возможен только на звездолете
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5hxrb7mywu
Штраф вообще натянут за уши.Сайнс не виноват,судьи муд
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Мадина Уйгурова
Ответ Дмитрий Сидоров
А вот это было бы оооочень справедливо. Не видеть на подиуме Алонсо, который всю гонку проехал третьим и не приехал бы только из-за тарана от соплежуя на рестарте в самой концовке, зато видеть Хюлькенберга из середины пелетона. Странная справедливость.
Спорт не справедлив (с) попов
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Кщьфт F
Ответ Дмитрий Сидоров
А вот это было бы оооочень справедливо. Не видеть на подиуме Алонсо, который всю гонку проехал третьим и не приехал бы только из-за тарана от соплежуя на рестарте в самой концовке, зато видеть Хюлькенберга из середины пелетона. Странная справедливость.
справедливо было бы увидеть Фернандо на вершине подиума, хотя бы разок за 10 лет и Халка на подиуме, хотя бы разок за карьеру
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trav
Ответ Endlessrace
Сайнс выбил Алонсо,при этом итоги гонки обнулили до момента аварии,то есть все события старта не считаются легитимными,но Сайнс при этом все равно получает штраф за столкновение,которого по факту не было.Если уж отмотали гонку на один круг,то зачем штрафовать Сайнса,если Алонсо и так на подиуме?
Если ты что-то украл у человека вдоме, а потом вернул - ты все равно останешься вором. Просто наказание меньше будет
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Alexandr Tarakanoff
Ответ sfairait
Я не уверенуже, что Шарль настолько хорош, как все думвют. Он летит только на отличной машине. Как только тачка такая, что надо бороться, он ошибается. Он не условный Алонсо, который полуведро феррари привозил на подиумы. Да, команда Чарльзу не помогает, но он сам слишком много ошибается для топа.
От части, соглашусь. Ошибок действительно много. Но у Шарля есть природная скорость. Что подтверждается его темпом в квалах.
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ALMANAC
Это самый справедливый штраф в его жизни. С него все началось.
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sfairait
Ответ AgipTm
и куда Леклеру валить ?
Ну если он продолдит так выступать, то в Альфу к Боттасу или вместо него
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Alexandr Tarakanoff
Ответ AgipTm
и куда Леклеру валить ?
Это другой вопрос. Видимо, некуда.
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sfairait
Ответ Alexandr Tarakanoff
По Сайнсу согласен. А вот Шарлю самому пора оттуда бежать. Если че, болею за феррари)
Я не уверенуже, что Шарль настолько хорош, как все думвют. Он летит только на отличной машине. Как только тачка такая, что надо бороться, он ошибается. Он не условный Алонсо, который полуведро феррари привозил на подиумы. Да, команда Чарльзу не помогает, но он сам слишком много ошибается для топа.
+3
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Endlessrace
Ответ melmi
Ты выступил виновником инцидента , выбил Алонсо с трассы . Очень нахально было ожидать , что это сойдет с рук. По мне штраф абсолютно правильный
Сайнс выбил Алонсо,при этом итоги гонки обнулили до момента аварии,то есть все события старта не считаются легитимными,но Сайнс при этом все равно получает штраф за столкновение,которого по факту не было.Если уж отмотали гонку на один круг,то зачем штрафовать Сайнса,если Алонсо и так на подиуме?
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