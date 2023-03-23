Тимо Глок: «Перес не будет поддерживать Ферстаппена, Серхио видит шанс на титул»

Теги Ред Булл Тимо Глок Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Тимо Глок предрекает борьбу за чемпионство между пилотами «Ред Булл».

Гран-при Саудовской Аравии выиграл Серхио Перес, отстающий от своего напарника Макса Ферстаппена на одно очко.

«Быстрейший круг, который Ферстаппен отобрал на последнем круге, снова приведет к внутренним обсуждениям.

Серхио Перес не будет вовлечен в какие-либо вопросы, касающиеся поддержки Ферстаппена в будущем. Я в этом уверен, поскольку мексиканец видит, что у него есть шанс сразиться с Ферстаппеном за титул. Так что нас ждет сражение между этими двумя пилотами.

Можно предположить, что возникнут трения. «Ред Булл» уже в курсе ситуации. Перес продемонстрировал силу и показал очень хороший темп в гонке. В то же время Ферстаппен – не тот человек, который позволит кому-либо ему указывать», – написал эксперт немецкого Sky и бывший гонщик «Формулы-1» в своей колонке.

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7 комментариев

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LetTong
Ответ iden prime
Да команда тупо может на пит стопах его тупить.
Смысл это команде? В прошлом сезоне они боялись Феррари, в этом такой боязни нет. Ради интриги могут дать бороться на равных
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iden prime
Да команда тупо может на пит стопах его тупить.
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Великий Алонсо
Чушь полная. Перес и в прошлом сезоне несколько гонок выиграл, а дальше то что? Ферстаппен на другом уровне, никакой борьбы быть не может, просто потому что Перес недостаточно хорош
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Kasper N . P .
помнится в 19 году Боттас и Хэм по 2 гонки выиграли и после Баку шли вровень, с Испании Хэм улетел в космос, тут то же самое примерно будет
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ffmp
Похоже, единственная интрига сезона - искусственное создание интриги и борьбы внутри команды в РБ. Ну а так, как говорится, все всё уже понимают, с первой гонки сезона, кто возьмет титул)
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nightline
Перес может видеть шанс, может хотеть стать чемпионом, но когда ты номер 2 в команде такого уровня, тебе просто придётся делать то, что тебе говорят. Иначе бычки помашут тебе ручкой и пожелают удачи) у них уже есть номер 1 и его им достаточно.
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TravenS
Проглотит и это)
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