Тимо Глок: «Перес не будет поддерживать Ферстаппена, Серхио видит шанс на титул»

предрекает борьбу за чемпионство между пилотами «Ред Булл».

выиграл Серхио Перес, отстающий от своего напарника на одно очко.

«Быстрейший круг, который Ферстаппен отобрал на последнем круге, снова приведет к внутренним обсуждениям.

не будет вовлечен в какие-либо вопросы, касающиеся поддержки Ферстаппена в будущем. Я в этом уверен, поскольку мексиканец видит, что у него есть шанс сразиться с Ферстаппеном за титул. Так что нас ждет сражение между этими двумя пилотами.

Можно предположить, что возникнут трения. « » уже в курсе ситуации. Перес продемонстрировал силу и показал очень хороший темп в гонке. В то же время Ферстаппен – не тот человек, который позволит кому-либо ему указывать», – написал эксперт немецкого Sky и бывший гонщик «Формулы-1» в своей колонке.

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