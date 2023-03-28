Себастьян Ожье: «Феттель заслуживал лучших результатов в «Ф-1»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл чемпионат мира по ралли Себастьян Феттель Себастьян Леб Формула-1 Себастьян Ожье Авто

Себастьян Ожье высказался о карьере Себастьяна Феттеля в «Формуле-1».

Восьмикратный чемпион мира по ралли отметил как гоночные, так и человеческие качества Феттеля, завершившего выступления в «Ф-1» в прошлом году.

«Свой последний титул он выиграл, когда я завоевал первый, в 2013 году. Естественно, он очень меня вдохновлял. Более того, он являлся одним из доминирующих Себов: у нас в ралли был Леб, он в «Формуле-1», а я мечтал стать следующим!

Он провел потрясающую карьеру, выступал за фантастические команды, «Феррари» и «Ред Булл». Конечно, завершение вышло трудным, и, на мой взгляд, он заслуживал лучшего, если говорить о пилотаже и результатах. Но это никак не умаляет его достижения: четыре чемпионства подряд – нечто исключительное.

Разумеется, гонки – командный вид спорта, и побеждать можно, если тебя окружают нужные люди. Но я также считаю, что для этого необходимо быть хорошим лидером. И, полагаю, у Себастьяна есть такие качества: он способен мотивировать команду, чтобы она поддерживала его на 100 процентов и каждый выдавал максимум.

Но я уважаю его решение уйти, которое вызвано желанием быть лучшим отцом и уделять больше времени семье.

Хотел бы сказать, что Себ, конечно, потрясающий спортсмен, учитывая достижения, но я также восхищаюсь им как человеком. Когда он ушел, столько людей писали приятные вещи о его личности – это здорово», – написал в своей колонке Ожье.

Француз также поделился мыслями об экологических инициативах Феттеля:

«Когда мы начинали гоняться, вопрос защиты окружающей среды не стоял так остро, как сегодня. Это окажет сильное влияние на нас, и надо что-то предпринимать ради защиты будущих поколений – мы оба являемся родителями и думаем о своих детях.

Конечно, легче выступать, если ты Себастьян Феттель, четырехкратный чемпион мира, у тебя есть история и положение в этом спорте. Но в таких вещах и проявляются лидерские качества. Естественно, люди вроде него или Льюиса [Хэмилтона] обладают более веским авторитетом. Тем не менее, не каждый так поступает. Себ прекрасно себя проявил и использовал свое положение. Когда высказывается такой человек, это точно оказывает влияние».

Феттель уходит из «Ф-1» с десятью оглушительными рекордами. У Себа были еще 8, но их успели перебить

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9 комментариев

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Кирилл Конопельченко
Если честно, то он насамовозил очень много. Как бы и этого достаточно.
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Великий Алонсо
Ответ alex8895
даже Ред Буллы 2011 и 2013 (а лучше у Феттеля не было) не ровня Мерсам 2014-16 и 2020 годов, которые с задушенными движками на секунду были быстрее ближайшего конкурента. Рекорд побед за сезон побит Ферстаппеном, а подряд это заслуга и Феттеля и его болида, команды, и совокупность других факторов. Удивительно, но у Хэмилтона, имеющего много лет самовозы, всего 5 подряд максимум было, хотя Росберг 7 подряд делал.
РБ 2011 и 2013 ровня Мерседесу 2014, такой же рельсовоз с -1 сек над всеми
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alex8895
Ответ hypnotoad94
У него самовозы были и похлеще, можно сказать, рекорды по выигранным гонкам подряд и за сезон до сих пор у него)
даже Ред Буллы 2011 и 2013 (а лучше у Феттеля не было) не ровня Мерсам 2014-16 и 2020 годов, которые с задушенными движками на секунду были быстрее ближайшего конкурента. Рекорд побед за сезон побит Ферстаппеном, а подряд это заслуга и Феттеля и его болида, команды, и совокупность других факторов. Удивительно, но у Хэмилтона, имеющего много лет самовозы, всего 5 подряд максимум было, хотя Росберг 7 подряд делал.
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hypnotoad94
Ответ alex8895
если бы были самовозы от Мерседеса, то взял бы и больше
У него самовозы были и похлеще, можно сказать, рекорды по выигранным гонкам подряд и за сезон до сих пор у него)
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alex8895
Ответ hypnotoad94
Куда уж лучше, 4 чашки - это выдающийся результат, выше только Шумахер, Хэм и Фанхио, столько же у Проста. Таких единицы в истории. Уж при всем уважении, Себ - топ, но не такая невероятная легенда. А ведь мог и больше зацепить, если бы сам не проваливался.
если бы были самовозы от Мерседеса, то взял бы и больше
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hypnotoad94
Куда уж лучше, 4 чашки - это выдающийся результат, выше только Шумахер, Хэм и Фанхио, столько же у Проста. Таких единицы в истории. Уж при всем уважении, Себ - топ, но не такая невероятная легенда. А ведь мог и больше зацепить, если бы сам не проваливался.
+1
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Any
4 титула это итак очень и очень отличный результат) Может вернётся года через два?)
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Великий Алонсо
Ой сколько воды налил этот Ожье. Ну да, Феттель неплохой гонщик, но свой уровень 4х кратного он показал в 2014 и дальше выступая за Феррари. Как только ушёл дед Уэббер, так он сразу проиграл Риккардо, потом мистер пончик не смог стать чемпионом в Феррари в 2018, потом проиграл Леклеру.
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Бехруз Каримов
головок один, Комментарии не понятно что.
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