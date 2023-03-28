Себастьян Ожье: «Феттель заслуживал лучших результатов в «Ф-1»

высказался о карьере в «Формуле-1».

Восьмикратный чемпион мира по ралли отметил как гоночные, так и человеческие качества Феттеля, завершившего выступления в «Ф-1» в прошлом году.

«Свой последний титул он выиграл, когда я завоевал первый, в 2013 году. Естественно, он очень меня вдохновлял. Более того, он являлся одним из доминирующих Себов: у нас в ралли был Леб, он в «Формуле-1», а я мечтал стать следующим!

Он провел потрясающую карьеру, выступал за фантастические команды, « » и « ». Конечно, завершение вышло трудным, и, на мой взгляд, он заслуживал лучшего, если говорить о пилотаже и результатах. Но это никак не умаляет его достижения: четыре чемпионства подряд – нечто исключительное.

Разумеется, гонки – командный вид спорта, и побеждать можно, если тебя окружают нужные люди. Но я также считаю, что для этого необходимо быть хорошим лидером. И, полагаю, у Себастьяна есть такие качества: он способен мотивировать команду, чтобы она поддерживала его на 100 процентов и каждый выдавал максимум.

Но я уважаю его решение уйти, которое вызвано желанием быть лучшим отцом и уделять больше времени семье.

Хотел бы сказать, что Себ, конечно, потрясающий спортсмен, учитывая достижения, но я также восхищаюсь им как человеком. Когда он ушел, столько людей писали приятные вещи о его личности – это здорово», – написал в своей колонке Ожье.

Француз также поделился мыслями об экологических инициативах Феттеля:

«Когда мы начинали гоняться, вопрос защиты окружающей среды не стоял так остро, как сегодня. Это окажет сильное влияние на нас, и надо что-то предпринимать ради защиты будущих поколений – мы оба являемся родителями и думаем о своих детях.

Конечно, легче выступать, если ты Себастьян Феттель, четырехкратный чемпион мира, у тебя есть история и положение в этом спорте. Но в таких вещах и проявляются лидерские качества. Естественно, люди вроде него или [Хэмилтона] обладают более веским авторитетом. Тем не менее, не каждый так поступает. Себ прекрасно себя проявил и использовал свое положение. Когда высказывается такой человек, это точно оказывает влияние».

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