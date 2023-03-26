«Мы не привязаны к «Мерседесу». В «Уильямсе» могут сменить поставщика двигателей к 2026 году

Теги Уильямс Формула-1 Мерседес Джеймс Воулз Авто

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз рассказал, что команда не исключает смены поставщика двигателей в 2026 году – и прекращения сотрудничества с «Мерседесом».

При этом «Мерседесу» придется сократить число клиентов в 2025 году. По условиям нового регламента, моторное подразделения «Мерседеса» сможет поставлять двигатели в общей сложности не более чем трем командам – и заводская команда «Мерседес» будет входить в их число.

«В данный момент мы еще находимся в процессе определения имеющихся у команды вариантов. В правилах есть пункты, в которых говорится о том, что с 2025 года, в теории, количество клиентских команд для производителя может быть сокращено.

В любом случае, этот вопрос будет и дальше обсуждаться. Но нет, мы не привязаны к «Мерседесу» и мы еще находимся в процессе изучения вариантов. Но как и всем другим командам, нам уже в ближайшее время нужно будет прийти к какому-то решению», – рассказал Воулз.

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1 комментарий

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Руслан Мансимов
На Хонду пусть переходят
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