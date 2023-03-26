Фернандо Алонсо о владельце «Астон Мартин»: «В командах, где я работал, по-настоящему лидерскими качествами обладали только Бриаторе и Стролл»

Теги Флавио Бриаторе Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Лоренс Стролл Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отметил влияние Лоренса Стролла на развитие команды.

По словам Алонсо, владелец «Астон Мартин» стремиться сделать все, чтобы его команда добилась успеха:

«У него есть свое виденье – что команда должна выиграть уже в ближайшем будущем, чего бы это ни стоило. И всякий раз, когда у него появляется какая-то идея, обычно он добивается успеха в реализации этой идеи.

Разумеется, важен и финансовый вопрос. Вы понимаете, что получите все необходимое. Команда в надежных руках и получает все, о чем попросит. И в этом интересная особенность «Астон Мартин».

Алонсо рассказал, что Лоренс Стролл в определенной степени напоминает ему Флавио Бриаторе:

«Флавио также всегда был очень харизматичным человеком, настоящим лидером. И ты должен быть лидером для многих людей. В команде «Формулы-1» работает до 700-800 человек, и очень непросто сделать так, чтобы команда всегда следовала за одним лидером, слушала одного человека – особенно когда в ней так много разных характеров и личностей.

Вам нужно что-то, чтобы люди вас слушали и уважали. И я считаю, что в тех командах, что я работал, такими лидерскими качествами обладали только Флавио Бриаторе и Лоренс Стролл».

Алонсо с напарником (сыном владельца команды) сделали позолоченные сиденья для болида «Ф-1». Необходимость!

5 комментариев

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Paninaro
Рон Деннис лучше их обоих.
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Антон Якимцев
Ответ Kemal Gul
Интересно, Лоренс согласился бы своего сынка в стену отправить ради победы Алонсо, как Бриаторе отправил в стену Пике в Сингапуре?))
Бриаторе всё же чужого сына отправил в стену, тут будет посложнее Алонсо такого добиться.
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Великий Алонсо
АМ ещё прибавить в скорости на прямых и вот готовый болид для 3 чемпионства Нандо.
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Kemal Gul
Интересно, Лоренс согласился бы своего сынка в стену отправить ради победы Алонсо, как Бриаторе отправил в стену Пике в Сингапуре?))
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ALMANAC
Ну естественно пока все хорошо и подиумы каждую гонку)
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