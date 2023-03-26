Фернандо Алонсо о владельце «Астон Мартин»: «В командах, где я работал, по-настоящему лидерскими качествами обладали только Бриаторе и Стролл»

Пилот «Астон Мартин» отметил влияние Лоренса Стролла на развитие команды.

По словам Алонсо, владелец « » стремиться сделать все, чтобы его команда добилась успеха:

«У него есть свое виденье – что команда должна выиграть уже в ближайшем будущем, чего бы это ни стоило. И всякий раз, когда у него появляется какая-то идея, обычно он добивается успеха в реализации этой идеи.

Разумеется, важен и финансовый вопрос. Вы понимаете, что получите все необходимое. Команда в надежных руках и получает все, о чем попросит. И в этом интересная особенность «Астон Мартин».

Алонсо рассказал, что Лоренс Стролл в определенной степени напоминает ему Флавио Бриаторе:

«Флавио также всегда был очень харизматичным человеком, настоящим лидером. И ты должен быть лидером для многих людей. В команде «Формулы-1» работает до 700-800 человек, и очень непросто сделать так, чтобы команда всегда следовала за одним лидером, слушала одного человека – особенно когда в ней так много разных характеров и личностей.

Вам нужно что-то, чтобы люди вас слушали и уважали. И я считаю, что в тех командах, что я работал, такими лидерскими качествами обладали только и Лоренс Стролл».

Алонсо с напарником (сыном владельца команды) сделали позолоченные сиденья для болида «Ф-1». Необходимость!