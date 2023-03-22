Кристиан Хорнер о победе Переса в Саудовской Аравии: «Думаю, это был его лучший Гран-при»

Руководитель «Ред Булл» поделился мнением о выступлении на .

Победа в Джидде стала для Переса пятой в карьере в «Ф-1» – ранее Перес побеждал в Бахрейне, Баку, Монако и Сингапуре.

«Думаю, это был его лучший Гран-при. Он фантастическим образом держал высокую скорость, и оба наших гонщика атаковали на пределе – в особенности после того, как машина безопасности ушла с трассы и гонка возобновилась. Их темп в сравнении с остальным пелотоном был выдающимся.

Чеко доволен и отлично выступает на тех трассах, где он чувствует себя действительно уверенно. Мы уже видели несколько великолепных выступлений от Чеко на трассах такого типа – вспомните прошлогодний Гран-при Сингапура, его хорошие результаты на Гран-при Азербайджана, и конечно прошлогодний Гран-при Монако. Некоторые трассы городского типа просто очень здорово ему подходят», – рассказал Хорнер.

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