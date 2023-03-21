Кевин Магнуссен о борьбе с Цунодой: «Юки отлично оборонялся. Я очень доволен 10-м местом»

Кевин Магнуссен оценил мастерство Юки Цуноды, у которого отнял десятую позицию на Гран-при Бахрейна.

Гонщик «Хааса» опередил коллегу из «Альфа Таури» в самом конце заезда.

«Хороший обгон. Юки отлично оборонялся и много кругов сдерживал меня. Он постоянно располагал болид так, чтобы в ключевых местах моя аэродинамика не работала, всегда здорово выезжал из последнего поворота и отбивался в первом повороте. В итоге я его достал.

Я очень доволен. Считаю, в этот уик-энд мы сделали шаг вперед по части настроек, ситуация с деградаций покрышек была лучше, чем в Бахрейне. Надеюсь, это скажется на выступлении в Мельбурне и будущих гонках. Следующие этапы пройдут на более абразивном асфальте, и мы увидим, действительно ли удалось прибавить», – высказался Магнуссен.

Десятое место Кевина позволило «Хаасу» набрать первое очко в 2023 году.

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