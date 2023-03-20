Руководитель «Астон Мартин» о штрафе Алонсо: «Мы не получили никакого преимущества, так что посмотрим, куда это все зайдет»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался по поводу штрафа на .

финишировал третьим, однако после гонки к его времени добавили 10 секунд. Это было наказание за неправильное отбывание предыдущего 5-секундного штрафа (за ошибочную позицию на старте) – по версии судей, механики «Астон Мартин» коснулись болида раньше положенного.

За подобное такой же штраф получил пилот «Альпин» Эстебан Окон на Гран-при Бахрейна.

«В правилах сказано, что нельзя никак работать с болидом. Возможно, это немного двусмысленно – но именно на это нужно обратить внимание. У нас есть четкая процедура, есть обратный отсчет. Все было в полном порядке.

Мы не получили никакого преимущества, так что посмотрим, куда это все зайдет. Сейчас нам остается только как-то реагировать на происходящее», – сказал Крак.

На вопрос, есть ли какая-то лазейка в правилах, которая поможет « » подать апелляцию, Майк ответил:

«Мы проверяем. Я предпочитаю не говорить много, поскольку не уверен на 100 процентов, как мы это разрулим».

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