Руководитель «Астон Мартин» о штрафе Алонсо: «Мы не получили никакого преимущества, так что посмотрим, куда это все зайдет»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Саудовской Аравии Майк Крак Авто

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался по поводу штрафа на Гран-при Саудовской Аравии.

Фернандо Алонсо финишировал третьим, однако после гонки к его времени добавили 10 секунд. Это было наказание за неправильное отбывание предыдущего 5-секундного штрафа (за ошибочную позицию на старте) – по версии судей, механики «Астон Мартин» коснулись болида раньше положенного.

За подобное такой же штраф получил пилот «Альпин» Эстебан Окон на Гран-при Бахрейна.

«В правилах сказано, что нельзя никак работать с болидом. Возможно, это немного двусмысленно – но именно на это нужно обратить внимание. У нас есть четкая процедура, есть обратный отсчет. Все было в полном порядке.

Мы не получили никакого преимущества, так что посмотрим, куда это все зайдет. Сейчас нам остается только как-то реагировать на происходящее», – сказал Крак.

На вопрос, есть ли какая-то лазейка в правилах, которая поможет «Астон Мартин» подать апелляцию, Майк ответил:

«Мы проверяем. Я предпочитаю не говорить много, поскольку не уверен на 100 процентов, как мы это разрулим».  

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12 комментариев

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ffmp
А как же ФИАрседес?) ФИА обрушили манямирок некоторых читателей спортса
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ALMANAC
Справедливость на месте. Хоть и испортили вечер команде
+3
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Великий Алонсо
Вернули! Аааааа💦💦💦💦
+6
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Dino Mariani
Алонсо вернули третье место, ура!
+2
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Isakov Roman
Судьи опохмелились
+1
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afr.ff
Фернандо - 3ий!
0
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Lordk
Ответ Jurgen Klinsmann
эксперты подскажите, есть вероятность того что деду могут вернуть очки и третье место?
Вернули! )
+4
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veronikasva
Уже официально подтвердили, что вернули 3 место) Ура!)
+11
-1
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Lordk
Бриаторе в инстаграме пишет, что возвращают Алонсо третье место.
+3
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fernandotorrent
Завтра дед проснётся, выпьет таблетки и вспомнит как правильно парковаться, а вот фиа так и останутся 🤡🤡🤡
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Lordk
Ответ Jurgen Klinsmann
эксперты подскажите, есть вероятность того что деду могут вернуть очки и третье место?
В твиттере видел инфу, что должны были сказать о штрафе за 30 кругов. Да и если сказано "не работать с болидом", то тоже странно расценивать за работу касания, если только нет разъяснений.

В общем, думаю ради этого надо сильно углубляться в правила и легче подождать что будет завтра )
+1
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Jurgen Klinsmann
эксперты подскажите, есть вероятность того что деду могут вернуть очки и третье место?
+1
0
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