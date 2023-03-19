Фернандо Алонсо: «Думаю, в гонке рано или поздно Ферстаппена меня догонит – такое у них преимущество»

Пилот «Астон Мартин» поделился мнением о перспективах команды на Гран-при Саудовской Аравии.

Алонсо, который будет стартовать вторым, уверен в том, что на каком-то этапе гонки его должен будет обогнать , который сам стартует 15-м:

«Думаю, рано или поздно по ходу гонки Макс меня догонит. Да, настолько у них большое преимущество – не помню, что это была за гонка в прошлом году, но Максу поменяли двигатель, он стартовал последним, а потом все равно то ли финишировал вторым, то ли вообще выиграл. Так что я не сомневаюсь, что завтра Макс, вероятно, будет на подиуме, как минимум».

Алонсо вновь подтвердил, что борьба с « » не является объективной целью « » в данный момент:

«Я помню, как на презентации новой машины 13 февраля мы общались с Майком Краком и Лансом Строллом, когда высшее руководство ставило цели команде на этот сезон. И в список целей не входила борьба за победу в гонке с «Ред Булл».

Так что нужно действовать проще, нужно не витать в облаках и просто не допускать ошибок. Даже если мы действительно конкурентоспособны, главным образом мы не можем позволить себе заканчивать вот такие гоночные уик-энды, не набирая очков. Это было бы самой большой ошибкой».

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