Карлос Сайнс: «Шарль показал, на что способна машина – так что, думаю, если бы все прошло гладко, я бы стартовал вторым»

Пилот « » подвел итоги квалификации .

Испанец показал пятое время, но гонку он начнет четвертым: у его напарника Шарля Леклера (2-й) штраф в десять позиций за замену мотора.

«Проблемы у меня начались в квалификации. В третьей практике все было в целом неплохо, но по какой-то причине первый сектор стал сегодня моей главной слабостью. Я не мог заставить шины работать так, чтобы чувствовать себя уверенно в первом и втором повороте. А в скоростных поворотах я атаковал слишком сильно, так что меня срывало. В итоге я терял 0,3-0,4 секунды, что довольно много для одного сектора.

Точно было что-то, чего я не понимал и из-за чего не смог собраться с силами. Я много экспериментировал на прогревочных кругах и не менял шины ради первого сектора. На остальных участках все в порядке. Так что, если не считать первый сектор, завтра все должно пройти хорошо.

Шарль показал, на что способна машина – так что, думаю, если бы все прошло гладко, я бы стартовал вторым. Но квалификация не удалась. Мне пришлось использовать во втором сегменте два комплекта резины, двух новых для третьего сегмента у меня не было – поэтому мы решили сохранить один», – рассказал Сайнс.

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 15-й