Ник де Врис о 18-м месте в квалификации: «У нас был темп – поэтому сегодня я приятно огорчен»

Пилот « » Ник де Врис поделился подробностями о проблемах в квалификации , где стал 18-м.

Де Врис начал сессию с разворота в первой попытке. Вторая тоже не удалась: Ник сообщил по радио, что ошибся в последнем повороте.

«Я довольно быстро взял на себя ответственность [за неудачу], но дело было не в последнем повороте. Батарея была неполностью заряжена, из-за чего я потерял 2,5 секунды – и еще 0,5 на последнем отрезке. Я посчитал, что не очень хорошо прошел последний поворот, так что взял ответственность на себя, но, как оказалось, дело было в батарее.

Нужно разобраться в причине, по которой она не была полностью заряжена. Но я не хочу использовать это как оправдание или что-то в этом роде. Я чувствовал, что мог пройти во второй сегмент», – рассказал Де Врис.

Разворот в первой попытке Ник объяснил пропуском третьей практики из-за замены мотора.

«У тебя новые тормоза, вдруг они резко срабатывают – и ты блокируешь колеса и портишь первую попытку. Вышло грязновато. Жаль, потому что, думаю, мы были достаточно быстры, чтобы попасть во второй сегмент. У нас был темп – поэтому сегодня я приятно огорчен».

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