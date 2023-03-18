Кристиан Хорнер: «Круга Ферстаппена в первом сегменте хватило бы для 4-го места»

прокомментировал поломку на болиде .

Гонщик « » завершил квалификацию к Гран-при Саудовской Аравии 15-м из-за технических проблем. Руководитель команды подтвердил, что Макса подвел приводной вал.

«Похоже на то. Конечно, надо исследовать болид и точно узнать, что случилось.

Очень жаль, потому что его круга в первом сегменте хватило бы для четвертого места на решетке. Тем не менее, у нас быстрая машина в гонке, и я уверен, что он выступит хорошо», – сообщил Хорнер.

Босс также высказался о поул-позиции и планах на Гран-при:

«Чеко выдал феноменальный круг в третьем сегменте, и я счастлив за его второй поул.

Перед этапом у нас не было опасений. Очевидно, что-то произошло. Нужно разобраться, понять проблему и сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось завтра.

Гонка тут трудная, и необходимо избегать неприятностей. Будет много борьбы, много жести, что должно сделать заезд захватывающим. Для Чеко это прекрасный шанс, который важно использовать. Завтра у нас будут две разные стратегии».

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