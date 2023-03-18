Кристиан Хорнер: «Круга Ферстаппена в первом сегменте хватило бы для 4-го места»
Кристиан Хорнер прокомментировал поломку на болиде Макса Ферстаппена.
Гонщик «Ред Булл» завершил квалификацию к Гран-при Саудовской Аравии 15-м из-за технических проблем. Руководитель команды подтвердил, что Макса подвел приводной вал.
«Похоже на то. Конечно, надо исследовать болид и точно узнать, что случилось.
Очень жаль, потому что его круга в первом сегменте хватило бы для четвертого места на решетке. Тем не менее, у нас быстрая машина в гонке, и я уверен, что он выступит хорошо», – сообщил Хорнер.
Босс также высказался о поул-позиции Серхио Переса и планах на Гран-при:
«Чеко выдал феноменальный круг в третьем сегменте, и я счастлив за его второй поул.
Перед этапом у нас не было опасений. Очевидно, что-то произошло. Нужно разобраться, понять проблему и сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось завтра.
Гонка тут трудная, и необходимо избегать неприятностей. Будет много борьбы, много жести, что должно сделать заезд захватывающим. Для Чеко это прекрасный шанс, который важно использовать. Завтра у нас будут две разные стратегии».
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Хуже было только с реверсивной первой попыткой
Макс со своего времени точно снял бы больше секунды , а это плохие новости для Чеко .