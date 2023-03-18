Кристиан Хорнер: «Круга Ферстаппена в первом сегменте хватило бы для 4-го места»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Кристиан Хорнер прокомментировал поломку на болиде Макса Ферстаппена.

Гонщик «Ред Булл» завершил квалификацию к Гран-при Саудовской Аравии 15-м из-за технических проблем. Руководитель команды подтвердил, что Макса подвел приводной вал.

«Похоже на то. Конечно, надо исследовать болид и точно узнать, что случилось.

Очень жаль, потому что его круга в первом сегменте хватило бы для четвертого места на решетке. Тем не менее, у нас быстрая машина в гонке, и я уверен, что он выступит хорошо», – сообщил Хорнер.

Босс также высказался о поул-позиции Серхио Переса и планах на Гран-при:

«Чеко выдал феноменальный круг в третьем сегменте, и я счастлив за его второй поул.

Перед этапом у нас не было опасений. Очевидно, что-то произошло. Нужно разобраться, понять проблему и сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось завтра.

Гонка тут трудная, и необходимо избегать неприятностей. Будет много борьбы, много жести, что должно сделать заезд захватывающим. Для Чеко это прекрасный шанс, который важно использовать. Завтра у нас будут две разные стратегии».

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5 комментариев

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Антон Якимцев
Ответ Jetter
Зато интереснее, есть интрига, всего две попытки. Плюс нужно умно расходовать шины.
Нет ничего интересного вообще.
Хуже было только с реверсивной первой попыткой
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Jetter
Ответ Антон Якимцев
Если бы квала была образца 90-х (а не это сегментарное убожество) то и занял бы 4-ое место Ферст.
Зато интереснее, есть интрига, всего две попытки. Плюс нужно умно расходовать шины.
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Jetter
Кристиан прочитал мой комментарий из квалификационной ветки 😀😀😀
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Антон Якимцев
Если бы квала была образца 90-х (а не это сегментарное убожество) то и занял бы 4-ое место Ферст.
+3
-1
+2
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Brigande
Что там феноменального в круге Переса , когда Макс в первом сегменте проехал только на полсекунды медленнее , чем Перес в финале ?
Макс со своего времени точно снял бы больше секунды , а это плохие новости для Чеко .
+1
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+1
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