Макс Ферстаппен: «Теперь прорваться вперед будет сложнее, но в конечном счете главное – это заработать очки»

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.

Из-за поломки болида Ферстаппен начнет завтрашнюю гонку с 15-й позиции.

«Нет, я впервые слышу об этой проблеме. Все случилось на выходе из 10-го поворота. И конечно это раздражает. До этого момента уик-энд складывался для нас очень хорошо, каждая сессия проходила отлично. Каждый раз, когда мы выезжали на трассу, машина работала отлично.

Теперь прорваться вперед будет сложнее, но в конечном счете главное – это заработать очки. Сезон будет очень длинным. Конечно, мне бы хотелось стартовать впереди, но теперь я уже ничего не могу изменить.

В любом случае, на этой трассе возможно все. Мы уже видели, как здесь происходили довольно безумные вещи. При этом мы постараемся быть реалистами. Будет тяжело, но у нас неплохой темп, так что мы постараемся отыграть позиции», – рассказал Ферстаппен.

У Ферстаппена сломалась машина, Перес на поуле Гран-при Саудовской Аравии