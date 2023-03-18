Макс Ферстаппен: «Теперь прорваться вперед будет сложнее, но в конечном счете главное – это заработать очки»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.

Из-за поломки болида Ферстаппен начнет завтрашнюю гонку с 15-й позиции.

«Нет, я впервые слышу об этой проблеме. Все случилось на выходе из 10-го поворота. И конечно это раздражает. До этого момента уик-энд складывался для нас очень хорошо, каждая сессия проходила отлично. Каждый раз, когда мы выезжали на трассу, машина работала отлично.

Теперь прорваться вперед будет сложнее, но в конечном счете главное – это заработать очки. Сезон будет очень длинным. Конечно, мне бы хотелось стартовать впереди, но теперь я уже ничего не могу изменить.

В любом случае, на этой трассе возможно все. Мы уже видели, как здесь происходили довольно безумные вещи. При этом мы постараемся быть реалистами. Будет тяжело, но у нас неплохой темп, так что мы постараемся отыграть позиции», – рассказал Ферстаппен.

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8 комментариев

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Алекс Клиторман
Ответ KosSpb
Будет тяжело? Да на этом самолёте он уже к 10-му кругу будет первым.
Это городская трасса, здесь не так много места для обгона. Это тебе для понимания, что ни к 10-му, ни к 20-му он и близко не будет к первому месту.
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Luca di Montezemolo
Да в очки бы приехать лол, я так понимаю опять взлетают на прямых, плюс дрс на длинных прямых, сложная гонка предстоит явно лол.
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sir_shir
Ответ LeChat Ostrowski
там первая связка мудацкая, чтобы протискиваться через толпу. если не затолкают и окажется в районе первой 10-ки в конце первого круга, то может и увидим дальнейший прорыв..
Так он скорее всего с конца полетит, зачем ему 15 место
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LeChat Ostrowski
Ответ sir_shir
Прямо соцопрос для ВЦИОМа) Каким будет Максик в конце первого круга?!)
там первая связка мудацкая, чтобы протискиваться через толпу. если не затолкают и окажется в районе первой 10-ки в конце первого круга, то может и увидим дальнейший прорыв..
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Alex Sin
Ответ sir_shir
Прямо соцопрос для ВЦИОМа) Каким будет Максик в конце первого круга?!)
Ну здесь городской автодром и поэтому на старте может произойти всякое стены близко. Так что исключать отбойник или стену я бы не стал.
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WINWOLF
С такой самовозкой, Максег как минимум на подиум приедет)
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KosSpb
Будет тяжело? Да на этом самолёте он уже к 10-му кругу будет первым.
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sir_shir
Прямо соцопрос для ВЦИОМа)
Каким будет Максик в конце первого круга?!)
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