Карлос Сайнс: «Нам все еще есть где улучшить машину, но в целом с ней все отлично»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от пятничных практик Гран-при Саудовской Аравии.

«Мы провели насыщенный день. У этой трассы весьма необычная конфигурация со специфичными характеристиками – из-за этого нужно постараться, чтобы найти хороший баланс.

Нам все еще есть где улучшить машину, но в целом с ней все отлично. Гоночный темп был достаточно хорошим, так что завтра мы сконцентрируемся на том, чтобы достичь максимума в квалификации», – сказал Сайнс.

Гран-при Саудовской Аравии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо и Перес – в топ-3, Окон – 4-й

1 комментарий

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Дмитрий Алейников
Тут мем с "This is fine" скорее
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