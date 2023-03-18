Карлос Сайнс: «Нам все еще есть где улучшить машину, но в целом с ней все отлично»

Пилот « » поделился впечатлениями от пятничных практик Гран-при Саудовской Аравии.

«Мы провели насыщенный день. У этой трассы весьма необычная конфигурация со специфичными характеристиками – из-за этого нужно постараться, чтобы найти хороший баланс.

Нам все еще есть где улучшить машину, но в целом с ней все отлично. Гоночный темп был достаточно хорошим, так что завтра мы сконцентрируемся на том, чтобы достичь максимума в квалификации», – сказал Сайнс.

Гран-при Саудовской Аравии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо и Перес – в топ-3, Окон – 4-й