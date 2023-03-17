Шарль Леклер: «Учитывая мой штраф, главным приоритетом будет подготовка к гонке»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Саудовской Аравии.

«Сегодня мы опробовали в деле несколько новых деталей и все сработало согласно плану. Сейчас сложно сказать что-то о расстановке сил в пелотоне, потому что каждая команда работает по своей программе.

В целом, по ощущениям, наша машина работала неплохо. В квалификации я постараюсь выжать из машины все, но учитывая мой штраф, главным приоритетом будет подготовка к гонке», – рассказал Леклер.

Шеф «Феррари» переобулся за один Гран-при: от похода титулом «Ф-1» до «прогнозы – чушь, никогда их не делали»

2 комментария

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V12twinturbo
Ответ Дмитрий Алейников
Лишь бы опять мотор не сгорел.
Мотор в этом году еще не горел
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Дмитрий Алейников
Лишь бы опять мотор не сгорел.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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