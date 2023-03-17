Шарль Леклер: «Учитывая мой штраф, главным приоритетом будет подготовка к гонке»

Пилот «Феррари» подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Сегодня мы опробовали в деле несколько новых деталей и все сработало согласно плану. Сейчас сложно сказать что-то о расстановке сил в пелотоне, потому что каждая команда работает по своей программе.

В целом, по ощущениям, наша машина работала неплохо. В квалификации я постараюсь выжать из машины все, но учитывая мой штраф, главным приоритетом будет подготовка к гонке», – рассказал Леклер.

Шеф «Феррари» переобулся за один Гран-при: от похода титулом «Ф-1» до «прогнозы – чушь, никогда их не делали»