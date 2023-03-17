Джеймс Воулз: «Уильямс» не считает «Хонду» серьезным претендентом на сотрудничество в 2026-м»

Джеймс Воулз высказался о том, может ли возродится союз «Уильямса» и «Хонды».

Японская компания подала заявку как производитель силовых установок в «Формуле-1» на сезон-2026. «Хонда» прекратит сотрудничество с «Ред Булл» и « ».

«Сложно комментировать, поскольку я не знаю, что у компании есть на базе. Но, считаю, она несколько не соответствует тому, чтобы считаться серьезным претендентом», – заявил руководитель «Уильямса».

Как Воулз сообщал ранее, « » должен определиться с поставщиком в 2022-м. Теперь же босс отметил, что решение ожидается раньше конца года, а также допустил уход от « »:

«Нам все еще предстоит понять, каковы все доступные варианты, мы в процессе. Мы не завязаны на «Мерседесе» и по-прежнему рассматриваем опции. Но решение должно быть принято довольно быстро. Думаю, конец года – слишком поздно, так что несколько раньше».

«Макларен» и «Хонда» начали обсуждать потенциальное партнерство (The Race)

Гельмут Марко: «Смены мотористов «Ред Булл» сперва обсуждались с Ферстаппеном. Макс – самая важная часть команды»