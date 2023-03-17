Джеймс Воулз: «Уильямс» не считает «Хонду» серьезным претендентом на сотрудничество в 2026-м»

Теги Хонда Ред Булл Уильямс Альфа Таури Формула-1 Мерседес Джеймс Воулз Авто

Джеймс Воулз высказался о том, может ли возродится союз «Уильямса» и «Хонды».

Японская компания подала заявку как производитель силовых установок в «Формуле-1» на сезон-2026. «Хонда» прекратит сотрудничество с «Ред Булл» и «Альфа Таури».

«Сложно комментировать, поскольку я не знаю, что у компании есть на базе. Но, считаю, она несколько не соответствует тому, чтобы считаться серьезным претендентом», – заявил руководитель «Уильямса».

Как Воулз сообщал ранее, «Уильямс» должен определиться с поставщиком в 2022-м. Теперь же босс отметил, что решение ожидается раньше конца года, а также допустил уход от «Мерседеса»:

«Нам все еще предстоит понять, каковы все доступные варианты, мы в процессе. Мы не завязаны на «Мерседесе» и по-прежнему рассматриваем опции. Но решение должно быть принято довольно быстро. Думаю, конец года – слишком поздно, так что несколько раньше».

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4 комментария

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Paninaro
Хонда - ненадёжный партнёр.То уходят, то приходят. Сейчас вот примазались к конструкторскому гению Ньюи, типа- мы тоже часть успеха. Но Альфатаури почему-то не едет с их "отличным" мотором.
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Рнпрл Аари
Ну и зря, опыта им не занимать в моторах Ф1 думаю достойный двигатель соберут.
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alex8895
Джеймс Воулз: Я не знаю, что у них есть на базе.
Хонда (моторы которой выигрывают почти каждый гран-при): ну да ну да, пошли мы *****
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LeChat Ostrowski
да что там у них на базе может быть - рис да свежая рыба.
"Можно вытащить человека из Мерседеса, но Мерседес из человека не вытащить" :)
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