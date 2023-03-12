Кристиан Хорнер: «Ты хорош настолько, насколько хорош был в последней гонке. Завтра героями могут стать «Феррари», «Мерседес», «Астон Мартин»

Руководитель « » заявил, что команда не придает большого значения уверенной победе на .

Хорнер считает, что в дальнейшем развитие своих болидов командами приведет к выравниванию шансов.

«После такого результата легко упустить из виду то, насколько на самом деле был хорош Ферстаппен и какую большую работу команда проделала этой зимой. У людей в «Формуле-1» очень короткая память.

Ты хорош настолько, насколько хорош был в последней гонке. Сейчас мы герои. Завтра ими может быть «Феррари», «Мерседес», « ». Так что никто из нас не воспринимает этот результат как данное. Это начало марафона.

К тому же, как уже говорилось, на трассе в Бахрейне уникальное по своим свойствам покрытие. Посмотрим, что будет в Джидде, в Мельбурне, на нескольких других трассах – и уже после этого будем делать выводы.

Рабочие окна настроек у этих болидов очень узкие. Каждая машина из топ-3 выглядит так, будто разработана своим путем, со своими уникальными сильными сторонами, а одна команда адаптировала наш вариант, и при этом добилась успеха. Думаю, что в какой-то момент по ходу сезона траектории развития сойдутся и возможности станут равными», – рассказал Хорнер.

В «Ф-1» запредельно плотно: Алонсо кусает лидеров, «Феррари» и «Мерседес» потерялись, «Макларен» – обитатель дна