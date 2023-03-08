Фернандо Алонсо: «Мне еще нужно привыкать к болиду «Астон Мартин» – управлению, обратной связи, настройкам руля»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что пока только привыкает к особенностям нового болида.

Во впечатляющем выступлении Алонсо на Гран-при Бахрейна было несколько моментов, когда машину срывало в сторону и испанцу приходилось ее отлавливать. Например – в борьбе с Льюисом Хэмилтоном:

«Мне еще нужно привыкать к мощности усилителя рулевого управления и другим особенностям этого болида. По своему поведению эта машина несколько отличается от «Альпин», пару раз, если честно, она подбрасывала мне сюрпризы.

Если говорить о силовой установке как таковой, то различий почти нет. При этом машины разных команд всегда сильно отличаются друг от друга с точки зрения геометрии передней подвески. За счет этого меняется обратная связь от передних колес, которые передаются на руль, где ты это чувствуешь руками. Так что да, если говорить о таких вот срывах колес, мне просто нужно провести больше времени на трассе и больше времени с этой машиной».

Алонсо всегда отличался предпочтениями в сторону минимального уровня настроек гидроусилителя руля, чтобы самому максимально точно чувствовать особенности поведения передней оси. И в Бахрейне испанец был доволен поведением болида – несмотря на пару случаев боковых сносов:

«Я думаю, что мы знаем, что именно вызывает эти сносы, но вдаваться в детали не буду. Мы продолжаем работу. Как я уже говорил, машина совсем новая. И нам нужно больше узнать о ней, мне нужно к ней привыкнуть. Так что такие моменты в большей степени связаны с процессом привыкания к болиду – к управлению, обратной связи, особенностям усилителя рулевого управления. Пока мы не адаптировали все настройки на все сто процентов».

Алонсо – гоночный маньяк: в 41 год сильнее и быстрее молодых, снова на подиуме! Откуда такие суперсилы?

9 комментариев

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janitor
«Это я еще не старался». Ф. Алонсо.
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Grigpar
Ответ Wrister-Killer
Ферраристам наверняка уступят в квале, но атаковать все равно смогут более долгими отрезками по ходу гонки. В Джидде почти нет жестких торможений, но чтобы отрываться от соперников нужен сумасшедший прижим и держак. Мерседесу Астоны не думаю, что уступят. Но за подиум там придется попотеть еще в квале. Стартовать с 5 места там будет приговором.
Джидда будет словно новым 1-м ГП в сезоне. Расстановка может быть любой, как в квале, так и в гонке.
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Grigpar
Ответ Листок яблони
Согласен. Но нужно брать во внимание износ шин.
С износом шин у них в поряде все. Жутко не хватает скорости на прямых.
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Wrister-Killer
Ответ Орбит Орбит
Джида будет показательна. там шины говорят не так как в Бахрейне уходят. возможно Астон там уступит Феррари и Мерседесу
Ферраристам наверняка уступят в квале, но атаковать все равно смогут более долгими отрезками по ходу гонки. В Джидде почти нет жестких торможений, но чтобы отрываться от соперников нужен сумасшедший прижим и держак.

Мерседесу Астоны не думаю, что уступят. Но за подиум там придется попотеть еще в квале. Стартовать с 5 места там будет приговором.
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Листок яблони
Ответ Великий Алонсо
Как Алонсо привыкнет, то результаты будут ещё лучше, трепещите. Особенно Люся.
Согласен. Но нужно брать во внимание износ шин.
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Орбит Орбит
Ответ Wrister-Killer
Нандо молодец. Со стартом в гонке, будем честны, не справился, но по ходу был как обычно неудержим. Цель на Джидду - улучшить старт и квалификацию. Надо быть в топ-3 на первом круге и полноценно использовать темп машины от начала до конца.
Джида будет показательна. там шины говорят не так как в Бахрейне уходят. возможно Астон там уступит Феррари и Мерседесу
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Великий Алонсо
Ответ Wrister-Killer
Нандо молодец. Со стартом в гонке, будем честны, не справился, но по ходу был как обычно неудержим. Цель на Джидду - улучшить старт и квалификацию. Надо быть в топ-3 на первом круге и полноценно использовать темп машины от начала до конца.
Со стартом он справился, если смотреть повтор сверху, то видно, что среагировал он быстрее всех, но к 1 повороту упёрся в болид перед ним
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Wrister-Killer
Нандо молодец. Со стартом в гонке, будем честны, не справился, но по ходу был как обычно неудержим. Цель на Джидду - улучшить старт и квалификацию. Надо быть в топ-3 на первом круге и полноценно использовать темп машины от начала до конца.
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Великий Алонсо
Как Алонсо привыкнет, то результаты будут ещё лучше, трепещите. Особенно Люся.
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