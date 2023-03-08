Фернандо Алонсо: «Мне еще нужно привыкать к болиду «Астон Мартин» – управлению, обратной связи, настройкам руля»

Пилот « » рассказал, что пока только привыкает к особенностям нового болида.

Во впечатляющем выступлении Алонсо на было несколько моментов, когда машину срывало в сторону и испанцу приходилось ее отлавливать. Например – в борьбе с Льюисом Хэмилтоном:

«Мне еще нужно привыкать к мощности усилителя рулевого управления и другим особенностям этого болида. По своему поведению эта машина несколько отличается от «Альпин», пару раз, если честно, она подбрасывала мне сюрпризы.

Если говорить о силовой установке как таковой, то различий почти нет. При этом машины разных команд всегда сильно отличаются друг от друга с точки зрения геометрии передней подвески. За счет этого меняется обратная связь от передних колес, которые передаются на руль, где ты это чувствуешь руками. Так что да, если говорить о таких вот срывах колес, мне просто нужно провести больше времени на трассе и больше времени с этой машиной».

Алонсо всегда отличался предпочтениями в сторону минимального уровня настроек гидроусилителя руля, чтобы самому максимально точно чувствовать особенности поведения передней оси. И в Бахрейне испанец был доволен поведением болида – несмотря на пару случаев боковых сносов:

«Я думаю, что мы знаем, что именно вызывает эти сносы, но вдаваться в детали не буду. Мы продолжаем работу. Как я уже говорил, машина совсем новая. И нам нужно больше узнать о ней, мне нужно к ней привыкнуть. Так что такие моменты в большей степени связаны с процессом привыкания к болиду – к управлению, обратной связи, особенностям усилителя рулевого управления. Пока мы не адаптировали все настройки на все сто процентов».

Алонсо – гоночный маньяк: в 41 год сильнее и быстрее молодых, снова на подиуме! Откуда такие суперсилы?