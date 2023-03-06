Гельмут Марко: «Соперники облегчили «Ред Булл» жизнь. После схода Леклера у нас пропала необходимость атаковать на пределе»

Советник « » поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Бахрейна.

Марко считает, что борьба за победу могла получить намного более напряженной, если бы не сход .

«Мы провели очень сильную гонку, хотя соперники сами облегчили нам жизнь. После того, как Леклер выбыл из борьбы, у нас пропала необходимость атаковать на пределе, в то время как Алонсо потратил слишком много времени, обгоняя другие машины. Температуры были очень высокими, и я не знаю, что бы было, если бы мы оказались вынуждены атаковать на пределе, у нас могли возникнуть проблемы.

Что касается штрафа на ограничение работы в аэродинамической трубе, об этом было объявлено довольно давно. Поэтому мы достаточно рано смогли сосредоточиться на работе над эволюционным развитием машины. Мы изучили, за счет на новой машине может оптимизировать работу тех вещей, которые на старой машине, возможно, работали не лучшим образом. Если мы посылали что-то на прогон в аэродинамическую трубу, мы должны были быть уверены в том, что это точно сработает. Костяк этой команды работает вместе уже 15 лет, они знают что делают», – рассказал Марко.

Что случилось на Гран-при Бахрейна: Леклер опять сломался, Алонсо порвал «Мерседесы» и «Феррари», Ферстаппен уничтожил всех