Ник де Врис: «В каждой попытке я допускал небольшие ошибки»

Теги Гран-при Бахрейна Альфа Таури Формула-1 Ник де Врис Авто

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис подвел итоги квалификации к Гран-при Бахрейна.

В своей первой квалификации в составе «Альфа Таури» де Врису не удалось выйти из первого сегмента.

«Конечно я не могу быть доволен. Цель – всегда квалифицироваться как можно выше. В принципе я был более или менее доволен двумя своими первыми попытками. Но в последней попытке я не смог нормально пройти поворот и потерял контроль над задней осью в первом повороте. В итоге мои шины все равно недостаточно хорошо прогрелись и в конечном счете мы оказались недостаточно быстры, чтобы квалифицироваться лучше.

Что пошло не так? Я бы назвал причиной стечение обстоятельств. В каждой попытке я там и тут допускал совсем небольшие ошибки. Наиболее полноценной получилась вторая попытка, а в последней попытке я отставал от графика, уже начиная с первого поворота.

При этом на тренировках наш темп на длинной дистанции быль немного лучше квалификационного темпа. Постараемся воспользоваться этим в гонке», – рассказал де Врис.

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2 комментария

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Shoorale
Потому что ты дно
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Василий Боков
это те де Врис не электрической формулой управлять
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