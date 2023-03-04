Магнуссен согласен, что новый «Хаас» больше подходит Хюлькенбергу: «Похоже на то. Нико показал, что у машины есть потенциал»

высказался о неудаче в квалификации к Гран-при Бахрейна.

Пилот « » стал 17-м, его новый напарник пробился в топ-10.

«Моей стороне гаража чего-то не хватало. Я не приспособился, а затем потерял пару десятых из-за Переса в последнем повороте. Когда разрывы небольшие, это означает вылет из первого сегмента. Весь пелотон невероятно плотный – здорово. Конечно, сегодня для меня это облом, однако в целом это хорошо», – сообщил датчанин.

Магнуссен согласился с предположением о том, что болид лучше подходит Хюлькенбергу:

«Похоже на то. Я продолжу работать и постараюсь найти переключатель.

У машины есть потенциал, он сегодня показал это. Теперь потенциал нужно найти мне. Надо углубиться. У меня есть идеи, но сезон только начался, и я не собираюсь рассказывать».

Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

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