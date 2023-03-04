Магнуссен согласен, что новый «Хаас» больше подходит Хюлькенбергу: «Похоже на то. Нико показал, что у машины есть потенциал»

Теги Гран-при Бахрейна Нико Хюлькенберг Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Авто

Кевин Магнуссен высказался о неудаче в квалификации к Гран-при Бахрейна.

Пилот «Хааса» стал 17-м, его новый напарник Нико Хюлькенберг пробился в топ-10.

«Моей стороне гаража чего-то не хватало. Я не приспособился, а затем потерял пару десятых из-за Переса в последнем повороте. Когда разрывы небольшие, это означает вылет из первого сегмента. Весь пелотон невероятно плотный – здорово. Конечно, сегодня для меня это облом, однако в целом это хорошо», – сообщил датчанин.

Магнуссен согласился с предположением о том, что болид лучше подходит Хюлькенбергу:

«Похоже на то. Я продолжу работать и постараюсь найти переключатель.

У машины есть потенциал, он сегодня показал это. Теперь потенциал нужно найти мне. Надо углубиться. У меня есть идеи, но сезон только начался, и я не собираюсь рассказывать».

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6 комментариев

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Graziano
Ответ Klaus
не так уж и стабильно и как говорит магнуссен прошлогодняя машина больше подходила ему
В квалах разгром был. Да и по очкам тоже преимущество приличное.
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Klaus
Ответ Graziano
Это для понимания кто такой Магнуссен, который стабильно уделывал Шумахера в прошлом году.
не так уж и стабильно и как говорит магнуссен прошлогодняя машина больше подходила ему
0
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0
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Graziano
Это для понимания кто такой Магнуссен, который стабильно уделывал Шумахера в прошлом году.
+1
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Aleksandr Lesnikov
Магнуссен наверно думает «дернуло ж меня накинуть его кандидатуру» (Dtsvv)
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d-kniga
Давай, Кевин! Покажи ему, кто в Хаасе хозяин! 💪
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Антон Якимцев
лизнул так лизнул.
но пока это просто начало.
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