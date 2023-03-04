Технический директор «Астон Мартин» о болиде-2023: «Агрессивные цели во многом достигнуты»

Технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоус считает новую машину успехом команды.

«Прежде всего, мы довольны машиной. Мы были настроены на большой шаг вперед в сравнении с болидом прошлого года. И, безусловно, мы довольны прогрессом. Цели были довольно агрессивными, и мы во многом их достигли.

На тестах мы удостоверились, что с машиной можно работать. Понимаю, что вам хочется услышать прогноз, но, боюсь, мы не знаем, где команда находится относительно соперников. Ключевым моментом на тестах было соответствие показателей на трассе тем, что были получены в аэротрубе и с помощью симуляций. Тесты именно это и показали, машина относительно предсказуемая. Для нас это очень позитивный знак, но сравнение с соперниками проводить трудно.

Не думаю, что достижение цели стало неожиданностью, но всегда есть некоторые сомнения: ты не знаешь, все ли сработает, будет ли машина на треке вести себя ожидаемым образом», – сообщил специалист.

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