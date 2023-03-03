Фернандо Алонсо: «Цель «Астон Мартин» – титул, но не думаю, что уже в этом году»

Фернандо Алонсо высказался о задачах «Астон Мартин» на уик-энд и сезон.

Испанец не уверен, что готов претендовать на поул на Гран-при Бахрейна после победы в практике. Также Фернандо поделился мнением о чемпионских амбициях.

«Не знаю, какую позицию можно будет считать хорошей. После тестов мы думали о том, чтобы попасть в третий сегмент обеими машинами, заработать как можно больше очков в первых гонках и избежать ошибок.

А ошибиться очень легко: борьба за топ-5 – не то же самое, что сражение за 12-ю или 14-ю позиции. Давление другое, адреналин другой. Мы как команда во многом должны вырасти. Я ожидаю, что мы будем ошибаться, я могу ошибаться – коллектив и процессы совершенно новые.

Надо оставаться реалистами. Целью должна быть победа в чемпионате в долгосрочной перспективе, но не думаю, что уже в этом году», – заявил Алонсо.

Двукратный чемпион «Формулы-1» прокомментировал ощущения от пилотажа в тренировках:

«Управлять болидом приятно. Совру, если скажу, что это не так. Но все относительно. Ощущения от машины могут быть хорошими, но они становятся не столь приятными, если три или четыре других болида оказываются быстрее. Посмотрим.

Мы должны гордиться достигнутым прогрессом. Эти два-три месяца вышли очень насыщенными, мы провели бесчисленные часы на симуляторе и брифингах, пытаясь предупредить возможные проблемы. Как я уже говорил, знания и таланты, заключенные в этой команде, пожалуй, беспрецедентны. Это обнадеживает».

Фернандо Алонсо: «Борьба «Астон Мартин» с топ-командами – вопрос времени»

Гран-при Бахрейна-2023. 2-я практика. Алонсо – быстрейший, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й