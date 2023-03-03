Фернандо Алонсо: «Цель «Астон Мартин» – титул, но не думаю, что уже в этом году»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Фернандо Алонсо высказался о задачах «Астон Мартин» на уик-энд и сезон.

Испанец не уверен, что готов претендовать на поул на Гран-при Бахрейна после победы в практике. Также Фернандо поделился мнением о чемпионских амбициях.

«Не знаю, какую позицию можно будет считать хорошей. После тестов мы думали о том, чтобы попасть в третий сегмент обеими машинами, заработать как можно больше очков в первых гонках и избежать ошибок.

А ошибиться очень легко: борьба за топ-5 – не то же самое, что сражение за 12-ю или 14-ю позиции. Давление другое, адреналин другой. Мы как команда во многом должны вырасти. Я ожидаю, что мы будем ошибаться, я могу ошибаться – коллектив и процессы совершенно новые.

Надо оставаться реалистами. Целью должна быть победа в чемпионате в долгосрочной перспективе, но не думаю, что уже в этом году», – заявил Алонсо.

Двукратный чемпион «Формулы-1» прокомментировал ощущения от пилотажа в тренировках:

«Управлять болидом приятно. Совру, если скажу, что это не так. Но все относительно. Ощущения от машины могут быть хорошими, но они становятся не столь приятными, если три или четыре других болида оказываются быстрее. Посмотрим.

Мы должны гордиться достигнутым прогрессом. Эти два-три месяца вышли очень насыщенными, мы провели бесчисленные часы на симуляторе и брифингах, пытаясь предупредить возможные проблемы. Как я уже говорил, знания и таланты, заключенные в этой команде, пожалуй, беспрецедентны. Это обнадеживает».

Фернандо Алонсо: «Борьба «Астон Мартин» с топ-командами – вопрос времени»

Гран-при Бахрейна-2023. 2-я практика. Алонсо – быстрейший, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

8 комментариев

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flegmatichen
Ответ Mr.Alien
Блин, какая же получилась бы красивая история, если бы Фернандо взял свой 3 титул. Пусть, не в этом году, но все же
Чо красивого то? Просрал множество шансов шансов после 2006 года. Это не красиво, но уродливо скорее.
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flegmatichen
Вполне вероятно что Алонсо продует титул на лучшей машине. Что впрочем неудивительно.
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Великий Алонсо
Ответ кот в кепке
не сможет тягаться с молодыми пилотами
А Алонсо не 60 лет, он и сам достаточно молодой, в прекрасной форме себя держит, это для пиваса с дивана как ты 41 уже приговор, а для гонщика это отличный возраст.
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Wrister-Killer
Все правильно говорит. Команда не должна витать в облаках, а работать и только работать. Чемпионаты не выигрываются в межсезонье, там закладывается только база, они выигрываются кропотливой работой над улучшением болида, гоночными стратегиями и скоростью пит стопов. Всё должно сойтись
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кот в кепке
Ответ Mr.Alien
Блин, какая же получилась бы красивая история, если бы Фернандо взял свой 3 титул. Пусть, не в этом году, но все же
не сможет тягаться с молодыми пилотами
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Mr.Alien
Блин, какая же получилась бы красивая история, если бы Фернандо взял свой 3 титул. Пусть, не в этом году, но все же
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кот в кепке
какой тебе титул 41 летний пенс!
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Kemal Gul
Хорошо, что у юного таланта Алонсо еще полно времени, он может и подождать несколько сезонов. Думаю, перспективный парень)
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