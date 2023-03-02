Фернандо Алонсо о Стролле: «Главное, что Ланс здесь и попробует сесть за руль болида. Это очень хорошая новость»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо похвалил Ланса Стролла за желание выступить на Гран-при Бахрейна, несмотря на полученные травмы.
Сообщалось, что Стролл во время межсезонья получил перелом запястья – из-за чего целиком пропустил предсезонные тесты.
Стролл готовится выступить на Гран-при Бахрейна, несмотря на не оптимальную подготовку. В том случае, если Строллу понадобится замена, за «Астон Мартин» будет выступать Фелипе Другович.
«В моем случае я могу сказать, что в прошлом году ломал пару костей в обеих руках. И процесс восстановления закончился только в августе. Так что у меня были некоторые боли, но мы ведь любим гонки!
Я не знаю, какие именно травмы были у Ланса. Это личное дело…понятно, что он пройдет все необходимые тесты за рулем болида.
Очень хорошая новость в том, что Ланс вообще здесь и что он вообще попробует сесть за руль болида. Это доказывает его желание побеждать вместе с командой, что он мотивирован. Бороться за ту позицию, за какую будет возможно. Он здесь и готов попробовать. Это очень хороший знак», – рассказал Алонсо.
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