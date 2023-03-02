Макс Ферстаппен о том, в чем болид «Ред Булл» лучше прошлогоднего: «Во всем»

крайне доволен машиной « » на сезон-2023.

«Мы провели три очень хороших дня [на предсезонных тестах], наслаждались прогрессом, достигнутым зимой. Разумеется, мы должны продемонстрировать его в ближайший уик-энд – хотя, конечно, не только в этот уик-энд. Надо продолжать развитие машины, и каждый трек уникален, но да, тесты прошли хорошо», – сказал Ферстаппен перед .

Двукратный чемпион «Формулы-1» ответил на вопрос о том, в чем новая машина лучше предыдущей:

«Во всем.

Такова наша цель, мы всегда хотим улучшить болид. Ощущения хорошие.

Конечно, все команды потеряли немного в скорости из-за изменения днища, но ты пытаешься как-то это компенсировать, найти новый баланс. Все в порядке».

Также Макс порассуждал об угрозах в 2023 году:

«Они исходят от команд, которые находятся рядом с нами. Но и от нас самих: мы должны все делать идеально и не можем допускать слишком много ошибок».

«Формула-1» возвращается! Ферстаппен мчит к третьему титулу, 41-летний Алонсо в новой команде, «Феррари» покончила с бардаком

Мика Хаккинен: «Сомневаюсь, что сейчас есть гонщик сильнее Ферстаппена – титулы усилили его уверенность в себе»