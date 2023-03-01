Мика Хаккинен: «Сомневаюсь, что сейчас есть гонщик сильнее Ферстаппена – титулы усилили его уверенность в себе»

Двукратный чемпион «Формулы-1» сомневается, что в сезоне-2023 кто-то сможет бросить вызов .

По мнению Хаккинена, Ферстаппена может остановить лишь не лучшая надежность болида « ».

«Макс Ферстаппен просто очень сильный гонщик. И всегда им был. Он много и упорно работал ради того, чтобы стать тем гонщиком, каким сейчас является. Есть ли в данный момент гонщик быстрее него? Сомневаюсь. В данный момент мне никто не приходит в голову. Титулы лишь усилили его уверенность в себе.

Он лучше знает, как готовиться к сезону, он по-прежнему молод, а команда знает, на что он способен. По всему видно, что Макс сейчас в превосходной форме. И это будет лишь продолжаться: Макс не будет становиться хуже, он продолжит развиваться.

Так что все будет сводиться к одному. Преимущество соперники Макса получат только в том случае, если команда допустит ошибку в работе над развитием болида, машина станет ненадежной и Макс перестанет зарабатывать очки.

Это единственное, что может остановить Макса. Но я очень удивлюсь, если это и правда случится в этом году.

Что касается Переса, то когда у тебя такой напарник, нужно уметь быть реалистом и посмотреть в зеркало. И просто признать, что ты не сможешь победить Макса. Для того, чтобы победить Ферстаппена, должно произойти что-то сверхъестественное. Так что будет вторым, в этом нет сомнений», – рассказал Хаккинен.

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