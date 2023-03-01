Мика Хаккинен: «Сомневаюсь, что сейчас есть гонщик сильнее Ферстаппена – титулы усилили его уверенность в себе»

Теги Мика Хаккинен Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен сомневается, что в сезоне-2023 кто-то сможет бросить вызов Максу Ферстаппену.

По мнению Хаккинена, Ферстаппена может остановить лишь не лучшая надежность болида «Ред Булл».

«Макс Ферстаппен просто очень сильный гонщик. И всегда им был. Он много и упорно работал ради того, чтобы стать тем гонщиком, каким сейчас является. Есть ли в данный момент гонщик быстрее него? Сомневаюсь. В данный момент мне никто не приходит в голову. Титулы лишь усилили его уверенность в себе.

Он лучше знает, как готовиться к сезону, он по-прежнему молод, а команда знает, на что он способен. По всему видно, что Макс сейчас в превосходной форме. И это будет лишь продолжаться: Макс не будет становиться хуже, он продолжит развиваться.

Так что все будет сводиться к одному. Преимущество соперники Макса получат только в том случае, если команда допустит ошибку в работе над развитием болида, машина станет ненадежной и Макс перестанет зарабатывать очки.

Это единственное, что может остановить Макса. Но я очень удивлюсь, если это и правда случится в этом году.

Что касается Переса, то когда у тебя такой напарник, нужно уметь быть реалистом и посмотреть в зеркало. И просто признать, что ты не сможешь победить Макса. Для того, чтобы победить Ферстаппена, должно произойти что-то сверхъестественное. Так что Перес будет вторым, в этом нет сомнений», – рассказал Хаккинен.

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9 комментариев

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apurin.anatol
Ответ Михаил Пивненко
Транзитивность: Ферстаппен проиграл Риккардо Риккардо проиграл Норрису Норрис проиграл Сайнсу Сайнс и Леклер 1:1 по сезонам Значит Ферстаппен проиграет обоим пилотам Ferrari in equal machinery (c) Nico Rosberg 😆
А еще Ферстаппен выиграл у Сайнса
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Timichx
Ответ voroninboris
Для того, чтоб вынести во второй раз, надо сначала вынести в первый
ахахаха) в точку ;)
+1
-1
0
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voroninboris
Ответ Андрей Никитин99
Уверен что если Мерс построит болид как у РБ Макс сэра вынесет во второй раз Кто бы что не говорил,сейчас гонщика сильнее нет
Для того, чтоб вынести во второй раз, надо сначала вынести в первый
+3
-2
+1
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Валерий Осипов
Макс победит и в этом году,тяжелее будет но победит,ставлю на 11-12 побед в сезоне
+3
0
+3
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Batt Monner
Ответ Михаил Пивненко
Транзитивность: Ферстаппен проиграл Риккардо Риккардо проиграл Норрису Норрис проиграл Сайнсу Сайнс и Леклер 1:1 по сезонам Значит Ферстаппен проиграет обоим пилотам Ferrari in equal machinery (c) Nico Rosberg 😆
Только Ферстаппен выиграл у Риккардо
+3
-2
+1
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Luca di Montezemolo
Обычный водитель звездолёта ньюи, наклепает десяток титулов пока ньюи не свалит на пенсию, а дальше наверно и сам свалит, иначе все увидят что его скилл это скилл ньюи, примеры Рика, Фета, Вильнева и прочих это показывают. Ещё у сабжа очень странный тип пилотирования под который запиливают тачку, и никто не может на них ехать. И вообще как говорил максик на этой тачке выиграло бы 95% гонщиков, ну вот сам и обесценил свои самовозные да ещё и читерские титулы .
0
-3
-3
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Андрей Никитин99
Уверен что если Мерс построит болид как у РБ
Макс сэра вынесет во второй раз
Кто бы что не говорил,сейчас гонщика сильнее нет
+2
-4
-2
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Михаил Пивненко
Транзитивность:
Ферстаппен проиграл Риккардо
Риккардо проиграл Норрису
Норрис проиграл Сайнсу
Сайнс и Леклер 1:1 по сезонам
Значит Ферстаппен проиграет обоим пилотам Ferrari in equal machinery (c) Nico Rosberg 😆
0
-1
-1
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Michael_Monza
Макс реально топище с отрывом. Со времен Михаэля лучший пилот в Ф1.
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